في الجول يكشف – اتحاد الكرة استدعى باولو من صفوف الترسانة بشكل رسمي

استدعى اتحاد الكرة، حسام سلامة "باولو" مهاجم الترسانة، لمنتخب الكرة الشاطئية بشكل رسمي.

وحصل FilGoal.com من صورة الاستدعاء الرسمي بتاريخ 26 أبريل الماضي، وطلب الحصول على خدمات باولو بين 3 مايو و11 مايو، و15 مايو و30 مايو، للعب بطولة كأس الأمم للكرة الشاطئية.

وفي وقت سابق، تحدث علاء نوح المدير الفني للترسانة، لـ FilGoal.com قائلا إن باولو تم تحويله للتحقيق وإيقافه.

وقال نوح لـ FilGoal.com: "بعد تعاقدنا مع اللاعب في البداية، فوجئنا بادعائه الذهاب للعمرة، ورفض التراجع لأنه قال لنا إنه حجز للأمر مع أسرته، ولكننا علمنا أنه ذهب للعب في بطولة كرة شاطئية في جدة، ووقعنا عليه غرامة بخصم 10% من مستحقاته".

وأردف "كان مخططنا إلغاء الخصم لو أجاد عند عودته".

وكشف "قبل شهر رمضان، تواصل باولو مع علي رشدي مدرب الفريق لإبلاغه بأنه سيذهب مع منتخب الكرة الشاطئية إلى السنغال، فكان ردي أن اللاعب لا يفكر في الفريق في ظل موقفه الصعب في المنافسة".

وأوضح "شارك معنا في مواجهة الداخلية، ثم أخبرني أن عبد الواحد السيد المدير الفني لفريق الكرة الشاطئية سيتواصل معي لانضمامه للمنتخب، فكان ردي بالرفض".

وأكمل "بعد ذلك، لم يحضر للنادي وانضم لمنتخب الكرة الشاطئية. تواصلنا مع اتحاد الكرة للإبلاغ عن انضمامه للمنتخب دون الاتفاق معنا ودون رغبتنا. تصرف لا يصح في موقفنا الصعب".

وشدد "باولو يتقاضى أعلى راتب في الفريق، ولم يسجل معنا أي هدف، ثم يذهب للحصول على مزيد من المال في الكرة الشاطئية. لا يعلم أنه يلعب في ناد كبير ينافس على الصعود للممتاز".

وكشف "قررنا إيقافه وتحويله للتحقيق فور عودته من البطولة".

وأردف "كان يغيب كثيرا عن المران ويتأخر على مواعيده، وكنت أقول له إن لاعب كبير مثله لا يصح أن يتعرض لعقوبة بسبب ذلك".

وأتم "وحاول خداعي مرة باستقدام خطاب يفيد بأنه مصاب بـ كورونا فرديت عليه بأننا سنجري له مسحة، فحضر ثاني يوم للمران".

وشارك باولو في مباراة مصر الافتتاحية في البطولة والتي خسرها المنتخب من موزمبيق 7-5، وسجل 3 أهداف.