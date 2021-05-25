مران الزمالك – مشاركة أوباما.. واقتراب شفاء محمود علاء

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 21:04

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أوباما - الزمالك

خاض الزمالك مرانا خفيفا اليوم الثلاثاء في فندق إقامته في الإسكندرية قبل التوجه للعين السخنة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي.

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في السويس في دور الـ16 من كأس مصر.

وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في لقاء المصري تدريبات بدنية خفيفة، فيما لعب البقية تقسيمة قوية.

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وشهدت التقسيمة مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" عقب شفائه من إصابته ليؤكد جاهزيته للقاء الإسماعيلي.

واقترب محمود علاء مدافع الفريق من التعافي من إصابته بمزق في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مواجهة إنبي.

وستحدد مدى استجابة مدافع الزمالك للبرنامج التأهيلي إمكانية لحاقه بلقاء الجونة من عدمه.

وإن تعافى محمود علاء فسوف يلحق بالزمالك ليسافر مع الفريق إلى الجونة لخوض المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل.

الزمالك أوباما محمود علاء في الكأس
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