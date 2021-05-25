انتهت في الدوري – الاتحاد (0) - (1) الجونة.. أسوان (1) - (0) المحلة
الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد السكندري والجونة، وأسوان وغزل المحلة في الجولة 24 من الدوري المصري.
الاتحاد السكندري X الجونة
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نهاية المباراة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: إلغاء هدف الاتحاد بسبب التسلل.
ق42: هدف للاتحاد السكندري من روماليو ويليامز بعد انفراد بمرمى الجونة وخطأ من حارسه. الـ VAR يراجع الكرة لاحتمالية وجود التسلل.
ق38: هدف أول للجونة من ركلة جزاء سجلها عمر السعيد
ق36: عمر السعيد يحصل على ركلة جزاء من داميون لوي مدافع الاتحاد السكندري
انطلاق المباراة
أسوان X غزل المحلة
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نهاية المباراة
ق66: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على محمد أسامة.
ق65: خطأ قاتل من محمد فتح الله أمام محمد أسامة الذي يخطف الكرة وينفرد ويسجل الثاني لأسوان
ق56: الـ VAR يلغي ركلة الجزاء
ق55: المحلة يحصل على ركلة جزاء بعد خطأ من محمد جابر على إسلام فؤاد.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40: من أين لك هذه العظمة يا حلواني؟ عمرو الحلواني بالتخصص من ركلة حرة يضع أسوان في المقدمة.
ق30: عبده يحيى بعد هجمة منظمة يسدد بجوار قائم أسوان.
ق20: عمرو الحلواني يسدد صاروخا يضرب عارضة المحلة.
انطلاق المباراة