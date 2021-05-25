انتهت في الدوري – الاتحاد (0) - (1) الجونة.. أسوان (1) - (0) المحلة

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

هدف عمرو الحلواني لاعب أسوان في مرمى المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد السكندري والجونة، وأسوان وغزل المحلة في الجولة 24 من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري X الجونة

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نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: إلغاء هدف الاتحاد بسبب التسلل.

ق42: هدف للاتحاد السكندري من روماليو ويليامز بعد انفراد بمرمى الجونة وخطأ من حارسه. الـ VAR يراجع الكرة لاحتمالية وجود التسلل.

ق38: هدف أول للجونة من ركلة جزاء سجلها عمر السعيد

ق36: عمر السعيد يحصل على ركلة جزاء من داميون لوي مدافع الاتحاد السكندري

انطلاق المباراة

أسوان X غزل المحلة

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نهاية المباراة

ق66: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على محمد أسامة.

ق65: خطأ قاتل من محمد فتح الله أمام محمد أسامة الذي يخطف الكرة وينفرد ويسجل الثاني لأسوان

ق56: الـ VAR يلغي ركلة الجزاء

ق55: المحلة يحصل على ركلة جزاء بعد خطأ من محمد جابر على إسلام فؤاد.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: من أين لك هذه العظمة يا حلواني؟ عمرو الحلواني بالتخصص من ركلة حرة يضع أسوان في المقدمة.

ق30: عبده يحيى بعد هجمة منظمة يسدد بجوار قائم أسوان.

ق20: عمرو الحلواني يسدد صاروخا يضرب عارضة المحلة.

انطلاق المباراة

في الدوري أسوان الجونة الاتحاد السكندري غزل المحلة
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