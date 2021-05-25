المعاناة مستمرة.. طلائع الجيش يُسقط دجلة

استمرت معاناة وادي دجلة في الدوري المصري خلال الفترة الحالية وفشل في معرفة طريقا للانتصار في سادس مباراة على التوالي.

وخسر وادي دجلة اليوم الثلاثاء من منافسه طلائع الجيش بهدف دون رد في ملعب الأهلي WE السلام في الجولة 24 من الدوري المصري.

سجل أحمد سمير هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

بتلك النتيجة وصل رصيد طلائع الجيش إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب بعدما خاض كل مبارياته الـ24.

فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 17 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

ويعيش طلائع الجيش فترة مميزة مؤخرا إذ أنه في آخر ست مباريات فاز أربع مرات وخسر مرة وتعادل في مثلها.

في المقابل فإن دجلة منذ فوزه على البنك الأهلي خسر من المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش وتعادل سلبيا مع إنبي.

ملخص اللقاء

جاء الشوط الأول من المباراة هادئا في أغلب أحداثه وأخطأ محمد بسام حارس طلائع الجيش في تمرير الكرة ولكن جورجينيو لم يستغل الأمر.

وتبادل محمد ناصف الكرة مع أحمد سمير بطريقة جميلة ولكن تسديدة الأول بيمناه ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 54 حصل عمرو السيسي على ركلة جزاء بعد عرقلته من محمد جمال، وحولها أحمد سمير بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للفريق العسكري.

وسدد أحمد عبد الرحمن "زولا" كرة قوية مرت بجوار مرمى وادي دجلة بقليل.

ومن ركلة حرة لدجلة سددها أحمد سعيد تصدى لها محمد بسام بثبات.

وطلب لاعبو دجلة الحصول على ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعدما أعاد علي الفيل الكرة لمحمد بسام لكن الحكم محمود معروف لم يحتسب أي شيء.

لم تشهد الدقائق المتبقية خطورة كبيرة لتنتهي المباراة بانتصار صعب لطلائع الجيش.