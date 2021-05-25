في الجول يكشف – حيثيات حكم مركز التسوية بتغريم السعيد لصالح الأهلي الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 19:40 كتب : أحمد الخولي علي معلول وعبد الله السعيد - الأهلي وبيراميدز الأهلي عبد الله السعيد نرشح لكم أخر الأخبار رائعة الحلواني تنصر أسوان على المحلة 5 دقيقة | الدوري المصري السابع على التوالي بلا فوز.. الجونة يُسقط الاتحاد في الإسكندرية 7 دقيقة | الدوري المصري حجازي يقود اتحاد جدة للعودة إلى آسيا 7 دقيقة | السعودية مؤتمر نهائي الدوري الأوروبي – إيمري: يونايتد مرشح ولكن.. وهذا ما يصنع الفارق في النهائيات 23 دقيقة | أوروبا مؤتمر نهائي الدوري الأوروبي – سولشاير: هذا ما يصنعه الفوز باللقب.. وما تعلمته من نهائي 99 43 دقيقة | أوروبا في الجول يكشف – اتحاد الكرة استدعى باولو من صفوف الترسانة بشكل رسمي 55 دقيقة | مصر خبر في الجول – إعفاء الجمهور الحاصل على جرعتي لقاح كورونا من مسحة دخول ملعب السوبر الإفريقي ساعة | إفريقيا يويفا يعلن تحركاته التأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب دوري السوبر الأوروبي ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. يويفا يعلن تحركاته التأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب دوري السوبر الأوروبي خبر في الجول – إعفاء الجمهور الحاصل على جرعتي لقاح كورونا من مسحة دخول ملعب السوبر الإفريقي حجازي يقود اتحاد جدة للعودة إلى آسيا 3 حلول لإنقاذ دوري الموسم المقبل.. تعديل على النظام المكسيكي وسرقة من NBA في الجول يكشف – اتحاد الكرة استدعى باولو من صفوف الترسانة بشكل رسمي الأكثر مشاهدة 1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 3 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 4 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 الزمالك 2 المصري انتهت الدوري المصري 2 الإسماعيلي 1 مصر للمقاصة انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 1 منتخب السويس 1 نادي زد انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 1 المريخ 0 الداخلية انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 0 بتروجت 2 جمهورية شبين انتهت الدوري المصري 0 الاتحاد السكندري 1 الجونة انتهت الدوري المصري 0 وادي دجلة 1 طلائع الجيش انتهت الدوري المصري 1 أسـوان 0 غزل المحلة انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 أبها 1 الأهلي انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الاتحاد 0 العين انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي - سموحة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - إنبـي لم تبدأ 19:00 الدوري الأوروبي - فياريال - مانشستر يونايتد لم تبدأ 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الباطن - ضمك لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك