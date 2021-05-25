اتحاد السلة يعلن مواعيد نصف نهائي دوري السوبر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

وتقام كل المواجهات في صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويواجه الاتحاد السكندري الأهلي في سلسلة الأفضل من 5 مباريات، أيام الأحد 6 يونيو والثلاثاء 8 يونيو والخميس 19 يونيو والسبت 12 يونيو والإثنين 14 يونيو.

وتقام مواجهات الزمالك والجزيرة في نفس الأيام.

وتقام مباريات الاتحاد والأهلي في السادسة مساءا أيام الأحد والخميس والإثنين، وتقام في الساعة الثامنة والنصف أيام الثلاثاء والسبت.

أما مباريات الزمالك والجزيرة، فتقام في السادسة مساء أيام الثلاثاء والسبت، والثامنة والنصف أيام الأحد والخميس والإثنين.