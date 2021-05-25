سولشاير: مارسيال خارج نهائي الدوري الأوروبي.. وهذا هو موقف ماجواير

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 17:44

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، غياب مهاجم الفريق أنتوني مارسيال عن نهائي الدوري الأوروبي غدا الأربعاء ضد فياريال.

وقال سولشاير عبر الموقع الرسمي لناديه، إن مارسيال وفيل جونز الغائب منذ أول الموسم هما فقط لاعبا الفريق اللذان سيغيبان عن المباراة، ما فتح الباب للنقاش حول موقف قائد الفريق المصاب في الكاحل، هاري ماجواير.

وأوضح سولشاير عن ماجواير: "هاري سيقوم بالركض الخفيف حول الملعب، وسيحاول المشاركة".

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وشدد "من الصعب عدم إشراك لاعبين لعبوا طوال الموسم في النهائي، الذي يُعتبر مكافأة على عملهم طوال الموسم".

ويسعى يونايتد للفوز بالبطولة للمرة الثانية خلال الـ 5 سنوات الماضية، بعد أن فاز بها في نسخة 2017.

فياريال مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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