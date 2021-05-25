ارتفاع عدد الجماهير في نهائي دوري أبطال أوروبا

ارتفع عدد الجماهير التي يمكنها حضور نهائي دوري أبطال أوروبا إلى 16500 بعد موافقة السلطات البرتغالية.

وتستضيف البرتغال نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي يوم السبت بملعب نادي بورتو.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن السلطات البرتغالية وافقت على حضور 33% من سعة ملعب دراجاو البالغة 50 ألف متفرج، مما يعني ظهور 16500 متفرج في المدرجات.

وشدد يويفا على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

قبل أيام أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة إسطنبول التركية، إلى بورتو البرتغالية، بحضور 6 آلاف مشجع لكل فريق خلال المباراة.

ويأتي قرار يويفا على خلفية وضع المملكة المتحدة لتركيا على لائحتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، ما كان يعني عدم إمكانية سفر جمهور الفريقين لحضور المباراة.

وكذلك، كشف يويفا أنه تفاوض على نقل المباراة لإنجلترا نفسها، ولكن "لم يكن من الممكن إعفاء المشاركين من إجراءات الحجر المطبقة هناك".

وتعد تلك ثاني مرة على التوالي لا تستضيف فيها تركيا نهائي البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

إذ أن نسخة العام الماضي أقيمت بنظام الدورة المجمعة بداية من ربع النهائي في البرتغال، وأقيم النهائي في ملعب النور معقل نادي بنفيكا.

إنجلترا أدرجت البرتغال في القائمة الخضراء التي يمكن السفر إليها والعودة منها دون اشتراط لحجر صحي لـ10 أيام.

وبسبب ذلك فإنه ستكون هناك سهولة في تنقل الجماهير ذهابا وإيابا لحضور المباراة.