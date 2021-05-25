الزمالك يوضح سبب عدم التظلم ضد إيقاف عبد الغني

أوضح الجهاز الإداري لنادي الزمالك سبب عدم التظلم ضد إيقاف محمد عبد الغني.

وتحصل المدافع على بطاقة صفراء أمس أمام المصري في الجولة 24 من الدوري، وسيغيب على إثرها عن مباراة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في كأس مصر.

وحسبما جاء عبر موقع الزمالك الرسمي: "أكد الجهاز الإداري لنادي الزمالك على أنه تم الاستفسار من محمود البنا حكم المباراة عن مدى قانونية إلغاء الكارت الأصفر لمحمد عبد الغني الذي حصل عليه في خطأ تم إلغاؤه واحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك".

وأضاف "أوضح طاقم التحكيم بعد المباراة للجهاز الإداري للزمالك أنه لا يمكن إلغاء الكارت الأصفر حتى لو تم التراجع عن الخطأ، كون ما بدر من اللاعب هو سوء سلوك أو دفع الخصم، وفي هذه الحالة لا يمكن إلغاء الكارت الأصفر، لكن هناك بعض الحالات التي يمكن الغاءها مثل خلع القميص أو غيرها من المواقف المشابهة".

وأتم "وبناءا على ما قام الحكم بشرحه للجهاز الإداري، فإن النادي لن يخاطب اتحاد الكرة للمطالبة بإلغاء الإنذار، ليفقد الزمالك جهود عبد الغني في مباراة الإسماعيلي".

وكان الزمالك قد تفوق على المصري بنتيجة 3-2 أمس، ويستعد لخوض مواجهة الإسماعيلي في ثمن نهائي الكأس الخميس المقبل.

وسيغيب أيضا طارق حامد عن مواجهة الدراويش بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في أمام الفريق البورسعيدي.