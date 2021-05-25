رومانو: فينالدوم إلى برشلونة.. وكاباك سيترك ليفربول الذي أتم التعاقد مع كوناتي

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم - ليفربول

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن جورجينيو فينالدوم سينتقل إلى برشلونة بعقد يمتد إلى 2024.

وكتب رومانو عبر حسابه في تويتر "فينالدوم لم يتفق على شيء مع بايرن ميونيخ، يريد برشلونة. الصفقة في تفاصيلها الأخيرة".

وأضاف الإيطالي "فينالدوم اقترب من توقيع عقد حتى 2024. تواصل معه باريس سان جيرمان وبايرن لكن لم يتفق على شيء. وكيله اليوم في برشلونة للاجتماع بمسؤولي النادي. مؤكد أنه سينضم لبرشلونة. اللاعب متقبل تخفيض راتبه للانضمام للفريق مثل سيرخيو أجويرو".

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واستمر "برشلونة أتم التعاقد مع سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا وينتظر رد ممفيس ديباي على العرض المقدم له".

وعن ليفربول قال رومانو:"لن يشتري أوزان كاباك نهائيا مقابل 18 مليون يورو بعدما حصل على خدمات إبراهيما كوناتي. لو لم يتغير شيء مع شالكة، كاباك سيعود للأخير بعد انتهاء إعارته وسيكون متاحا للأندية المهتمة".

وأتم "ليفربول تعاقد مع كوناتي بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي منذ أيام. النادي سيدفع 35 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في الأيام المقبلة وسيعلن الصفقة. العقد سيمتد إلى 2026".

وتعاقد ليفربول في يناير الماضي مع كاباك على سبيل الإعارة لترميم دفاعه المنقوص من عدة لاعبين أبرزهم فيرجيل فان دايك الهولندي.

ويبدو أن كوناتي لاعب لايبزيج سيكون أولى صفقات ليفربول الصيفية.

فينالدوم برشلونة
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