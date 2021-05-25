ثلاثة ناشئين في معسكر الزمالك لتعويض طارق حامد وعبد الغني

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 14:45

كتب : إبراهيم رمضان

حسام أشرف - مران الزمالك - الصورة من موقع الزمالك

قرر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك استدعاء الثلاثي الشاب حمدي علاء وحسام عبد المجيد وحسام أشرف للانضمام لمعسكر الفريق في العين السخنة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في السويس يوم الخميس في ثمن نهائي كأس مصر.

ويأتي قرار الفرنسي لتعويض لاعبيه طارق حامد ومحمد عبد الغني الموقوفين عن لقاء الإسماعيلي.

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والفائز من المواجهة سيلعب ضد مصر للمقاصة في الدور ربع النهائي.

وتخطى الزمالك فريق حرس الحدود في دور الـ32 بينما أطاح الإسماعيلي بلا فيينا.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 54 نقطة بينما الإسماعيلي العاشر ورصيده 29 نقطة.

الزمالك كأس مصر
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