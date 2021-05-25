قائمة إنجلترا لـ يورو 2020 – ساوثجيت يضم هندرسون ضمن 33 لاعبا

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 14:25

كتب : محرر في الجول

منتخب إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة تضم 33 لاعبا استعدادا للمشاركة في بطولة يورو 2020 هذا الصيف.

وضم مدرب إنجلترا جوردان هندرسون لاعب وسط وقائد ليفربول رغم غيابه لمدة 3 أشهر خلال الموسم بسبب الإصابة.

كما نال بين وايت مدافع برايتون وبين جودفري مدافع إيفرتون الاستدعاء الدولي الأول.

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فيما كان غياب إريك داير لاعب وسط توتنام الأبرز رغم وجوده ضمن معسكر مارس الماضي.

ومن المقرر أن يخرج 7 لاعبين من القائمة، لترسل إنجلترا قائمتها النهائية التي تضم 26 لاعبا يوم 1 يونيو.

وتلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كرواتيا والتشيك واسكتلندا.

وتتفح مبارياتها بمواجهة كرواتيا يوم 13 يونيو المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد) – سام جونستون (وست بروميتش ألبيون) – جوردان بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسدالي (شيفيلد يونايتد).

الدفاع: بن تشيلويل (تشيلسي) – ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور كوادي (وولفرهامبتون) – بين جودفري (إيفرتون) - ريس جيمس (تشيلسي) - بين وايت (برايتون) – هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) – تيرون مينجيز (أستون فيلا) – جون ستونز (مانشستر سيتي) – لوك شاو (مانشستر يونايتد) – كيران تريبير (أتليتكو مدريد) – كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول) - جود بيلينجام (بروسيا دورتموند) – فيل فودين (مانشستر سيتي) – جيسي لينجارد (وست هام) – ميسون ماونت (تشيلسي) – كالفين فيليبيس (ليدز يونايتد) – دكيلان رايس (وست هام) – جيمس وارد بروس (ساوثامبتون).

الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين (إيفرتون) – هاري كين (توتنام) – ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – جاك جريليش (أستون فيلا) - ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) - بوكايو ساكا (أرسنال) – رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) – أولي واتكينز (أستون فيلا) – جادون سانشو (بروسيا دورتموند).

إنجلترا يورو 2020
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