تقرير تركي: جالاتا سراي يتقدم على بيشكتاش في سباق أفشة

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 14:01

كتب : نادر عيد

أفشة - الأهلي وماميلودي صنداونز

قال موقع Aspor التركي اليوم الثلاثاء إن جالاتا سراي يتقدم على منافسه المحلي بيشكتاش في سباق الحصول على خدمات محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي.

وكتب الموقع أن الناديين تنافسا بشراسة على لقب الدوري التركي الذي حسمه بشيكتاش بفارق الأهداف على حساب رفاق مصطفى محمد.

لكن في سباق التعاقد مع لاعب وسط الأهلي، جالاتا سراي الأقرب لنيل اللاعب.

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واستشهد الموقع بتصريحات عبد الرحمن إسماعيل وكيل اللاعب الذي صرح في وقت سابق لإذاعة الشباب والرياضة بأن جالاتا سراي وبشيكتاش وأندية أخرى مهتمة بالحصول على أفشة.

ويمتد عقد أفشة (25 عاما) مع الأهلي إلى 2024.

ويخوض أفشة موسمه الثاني مع المارد الأحمر منذ رحل عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك أفشة في 76 مباراة مع الأهلي وسجل 13 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب.

وبات أفشة عنصرا أساسيا في منتخب مصر وشارك في آخر 8 لقاءات للفراعنة وسجل هدفين.

أفشة جالاتا سراي
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