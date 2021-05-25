نائب رئيس الزمالك: لو كنت في المنزل لما شاهدت ركلات الجزاء.. وهدفنا حل أكبر عدد من المشاكل

أعرب محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك على صعوبة مواجهة الفريق ضد المصري وإنه "كان لن يتابع ركلات الجزاء إذا شاهد المباراة من المنزل".

وحقق الزمالك فوزا شاقا على المصري البورسعيدي على استاد الإسكندرية بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 24 من الدوري.

وقال نائب رئيس النادي للبرنامج الإذاعي "وان تو": "مباراة عصيبة وشهدت تقلبات عديدة، مباراة ممتعة للحيادي ولكن متعبة لأعصاب من ينتمي للفريقين".

وأضاف "محمد عواد توقعه كان مميزا، وتصدى لركلتي جزاء من زاويتين مختلفتين، تسيدنا اللقاء في الشوط الثاني، ومهاجم المصري سجل هدفا إذا أعاده 100 مرة لن يسجلها بهذه البراعة".

وأكمل "المباراة (اتعفرتت تاني)، ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة مع الأهلي، والفوز تتويج لمجهود اللاعبين وإصرارهم على الفوز".

وتابع "المباراة كانت يمكن أن تسير في أي اتجاه، إذا تابعت المباراة من المنزل، لتجنبت مشاهدة ركلات الجزاء، لكن متابعة اللقاء من الملعب أجبرتني على متابعة كافة الأحداث".

وأردف "اللجنة في مهمة وطنية لمساعدة النادي لستة أشهر، فهي فترة قصيرة لحين عقد الانتخابات في نوفمبر المقبل".

وأوضح "لدينا أفكار جيدة، والمشكلة التمويلية هي الأكبر، لكن لدينا حلول لمستحقات اللاعبين المتأخرة، مهمتنا دراسة العقود وتجديد العقود وسداد المتأخرات لفترة طويلة، عندما نقول كلمة سننفذها".

وشدد "ليس لدينا طموح في تقلد أي منصب أو غرض انتخابي، بل تسليم المهمة للمجلس الجديد بعد حل أكبر عدد من المشاكل، لا أريد الجزم بشيء، ولكن أزعم أن 90% من أعضاء اللجنة الحالية لا يتطلعون لخوض الانتخابات".

وواصل "لابد أن يستقر اللاعبون نفسيا ويطمئنون على صرف مستحقاتهم، تحدثت مع كارتيرون قبل اللقاء باللغة الفرنسية، وقلت له إن المجلس يدعم الجهاز الفني وطمأن اللاعبين على مستحقاتهم، سيكون لدينا حلول فورية".

وأتم "وبعد المباراة هنأت اللاعبين، وأبلغنا كارتيرون أن ينقل سعادتنا".

video:1