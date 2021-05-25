حسين السيد: سأقاتل لرد الجميل لـ الإسماعيلي

أعرب حسين السيد لاعب الإسماعيلي عن امتنانه للنادي بعدما عاد للمشاركة أساسيا في مباريات الدوري المصري الممتاز.

حسين السيد النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال السيد (29 عاما)، المعار من طلائع الجيش للإسماعيلي حتى نهاية الموسم الجاري، عبر قناة أون تايم سبورتس:"لن أنسى فضل الإسماعيلي وجمهوره حتى أعتزل كرة القدم".

وواصل "أشكرهم على حفاوة الاستقبال منذ يومي الأول في الإسماعيلية في يناير الماضي. الإسماعيلي مد يد المساعدة لي، سأتذكر ذلك طوال حياتي. سأقاتل لرد الجميل للنادي".

وأضاف "أتمنى أن يتذكرني الجمهور بكلمة طيبة في السنوات المقبلة، أود الاستمرار مع الفريق لما أبعد من الموسم الحالي. النتائج تحسنت لكن لا يزال الفريق بعيدا عن المنزلة التي تليق به".

وشارك الظهير الأيسر في 11 مباراة مع الإسماعيلي منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي.

وسجل هدفا وحيدا كان في شباك أسوان.

ولعب السيد للأهلي ومصر للمقاصة والاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي ويمتد عقده مع طلائع الجيش إلى 2023.