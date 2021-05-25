توتوسبورت: وكيله ليس مقتنعا بالعرض.. الأيام الأخيرة لـ دوناروما في ميلان

يبدو أن أيام جانلويجي دوناروما أصبحت معدودة بقميص ميلان الإيطالي بعد انتهاء الموسم.

جيانلويجي دوناروما النادي : ميلان ميلان

وينتهي تعاقد دوناروما بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بدون في صفقة انتقال حر.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أشارت إلى مينو رايولا وكيل الحارس ليس مقتنعا بعقد الفريق والذي وصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم ويريد 10 ملايين يورو للحارس.

وأضاف التقرير أن رايولا يبحث الحصول "على عمولة تتراوح بين 15 و20 مليون يورو عند توقيع الحارس على عقد جديد مع ميلان".

وأوضح التقرير أن ميلان لا ينوى الاستمرار في المفاوضات وهو الذي يعني أنه سيتعين عليه شراء اللاعب الذي ترعرع بين جدرانه كأنه لاعب جديد.

وأفادت تقارير أن الحارس البالغ 22 عاما أخبر زملائه أن مباراة أتالانتا الأخيرة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي هي الأخيرة له بقميص الروسونيري.

وكان ميلان قد حجز مقعد التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على أتالانتا 2-0 وإنهاء الموسم وصيفا لإنتر البطل.

حارس مرمى إيطاليا الأول البالغ 22 عاما ظهر مع ميلان لأول مرة في 2015 وقتما كان مراهقا.

وشارك دوناروما في 251 مباراة مع ميلان، وهو عدد هائل بالنظر إلى سنه.

ويعد باريس سان جيرمان ويوفنتوس ضمن أبرز الأندية المهتمة بخدمات الحارس الشاب.

بديل دوناروما

وصل مايك ماينيان حارس مرمى ليل إلى إيطاليا، أمس الإثنين، لإتمام انتقاله رسميا إلى صفوف ميلان.

ووفقا لتقارير إيطالية فأن الحارس خاض صباح الثلاثاء الفحص الطبي تمهيدا للانتقال الرسمي.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن الاتفاق تم بالفعل وقد وصل ماينيان إلى إيطاليا لتوقيع عقود انضمامه إلى ميلان.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من قيادة ماينيان فريقه ليل للفوز بالدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه.

الحارس الفرنسي مولود لعائلة مهاجرة من جزر القُمر، وسيتواجد في قائمة الديوك بمنافسات يورو 2020 الشهر المقبل.

ماينيان (25 عاما) بدأ مسيرته في ناشئي باريس سان جيرمان، ثم تحوّل إلى ليل عام 2015.

وخاض ماينيان 180 مباراة بقميص ليل، تلقى خلالها 195 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 65 مناسبة.

ويمتلك ماينيان مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب فرنسا الأول، وهو الحارس الثالث للديوك بعد هوجو لوريس وستيف مانداندا.

وفاز ماينيان بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي عام 2019.

وينتهي عقد ماينيان مع ليل في صيف 2022، مما يحتم على بطل فرنسا الاستغناء عنه الآن لتجنب رحيله مجانا.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي الآخر، أن الحارس الفرنسي سيخضع للكشف الطبي اليوم الثلاثاء، وسينتقل مقابل 15 مليون يورو.