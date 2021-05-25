المقاولون: هكذا رد محمد صلاح حين أبلغناه برغبة الأهلي في ضمه

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح المقاولون

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب إن الأهلي طلب التعاقد مع 3 لاعبين من بينهم محمد صلاح خلال موسم 2011-2012.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الأهلي

وصرح عادل عبر قناة أون تايم سبورتس "الأهلي طلب صلاح، لكن الزمالك لا. كان ذلك في السنة التي سافر فيها ليحترف".

وواصل "طلب الأهلي باسم علي وصلاح وعلي فتحي، أبلغت المهندس إبراهيم محلب (رئيس المقاولون آنذاك) ولم نتحدث في مقابل الصفقة".

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وتابع "جلست مع اللاعبين وقلت لهم أراكم قادرين على اللعب خارج مصر، صلاح قال لي لن يلعب إلا للمقاولون العرب أو خارج مصر".

في 2012 وبعد التألق في مباراة لمنتخب مصر الأولمبي، بدأ صلاح مشواره الأوروبي مع بازل السويسري.

قبل أن يلعب لتشيلسي وفيورنتينا وروما ويصبح من نخبة لاعبي العالم مع ليفربول.

وأتم صلاح موسمه الرابع مع ليفربول ونافس حتى الجولة الأخيرة على جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكنه حل ثانيا لهاري كين مهاجم توتنام، سجل صلاح 22 هدفا مقابل 23 للأول.

محمد صلاح الأهلي
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