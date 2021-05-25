لوكا مودريتش مستمر مع ريال مدريد حتى 2022

أعلن نادي ريال مدريد تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش حتى صيف 2022.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

الكرواتي (35 عاما) جدد تعاقده مع الملكي والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجاء بيان ريال مدريد: "ريال مدريد ولوكا مودريتش توصلا لاتفاق لتمديد تعاقد اللاعب، إذ يبقى في النادي حتى 30 يونيو 2022".

📸 @LukaModric10 firmó el contrato en la Ciudad Real Madrid acompañado por el presidente Florentino Pérez.#Modrić2022 pic.twitter.com/Wj6isAKwR0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021

وانضم مودريتش لصفوف الميرينجي قادما من توتنام الإنجليزي في صيف 2012 مقابل 35 يورو ليصبح من أفضل لاعبي الوسط في العالم.

مورديتش الموسم الحالي خاض 48 مباراة سجل 6 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وإجمالا منذ ارتداءه قميص الملكي خاض مودريتش 391 مباراة وسجل 28 هدفا وصنع 61 هدفا في جميع المسابقات.

وقال لوكا مودريتش عقب التجديد عبر تويتر: "سعيد وفخور لمواصلة ارتداء قميص أفضل فريق في العالم".

Feliz y orgulloso de seguir vistiendo la camiseta del mejor equipo del mundo. ✍️❤️🙏 #HalaMadrid pic.twitter.com/H4Hq6cpXpR — Luka Modrić (@lukamodric10) May 25, 2021

وتوج مودريتش بكل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد، إذ فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

وحاز الكرواتي على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018 بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وحل وصيفا بقميص منتخب بلاده في كأس العالم خلف فرنسا.