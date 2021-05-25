قائمة الأرجنتين الأولمبي - 8 محترفين في أوروبا ضمن 23 لاعبا لمواجهتي الدنمارك والسعودية

أعلن فيرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي قائمة مكونة من 23 لاعبا لخوض وديتين أمام الدنمارك والسعودية.

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو الأرجنتين في نفس المجموعة مع مصر وإسبانيا وآستراليا.

وسيلتقي المنتخب الأرجنتين مع الدنمارك في الثامن من يونيو المقبل، ثم السعودية في الحادي عشر من الشهر ذاته في مدينة ماربيا الإسبانية.

وشهدت القائمة تواجد 11 لاعبا محترفا خارج الدوري المحلي، بواقع 8 لاعبين من الدوريات الأوروبية و3 من الدوري الأمريكي والمكسيكي.

وجاءت قائمة التانجو الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: خيرمياس ليدسيما (قادش الإسباني) – لاوتارو موراليس (لانوس الأرجنتيني) – خواكين بلازكيز (أتليتكو تاييريس الأرجنتين).

الدفاع: هيرنان ديلا فونتي (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني) – مارسيلو هيريرا (سان لورينزو الأرجنتيني) – نيهان بيريز (غرناطة الإسباني) – نازارينو كولومبو (إستوديانتيس الأرجنتيني) – فاكوندو ميدانا (لانس الفرنسي) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – فرانشيسكو أورتيجا (فيليز الأرجنتيني) – كلاوديو برافو (بورتلاند تمبرز الأمريكي).

الوسط: مارتن بايرو (بانفيلد الأرجنتيني) – فاوستو فيرا (أرجنتينوس جونيورز) – سانتياجو كولومباتو (كلوب ليون المكسيكي) – توماس بالمونتي (لانوس) – بيدرو ديلا فيجا (لانوس) – فيرناندو فيلنزويلا (فامليساو البرتغالي) – أليكسيس ماكاليستر (برايتون الإنجليزي) – تياجو ألمادا (فيليز الأرجنتيني).

الهجوم: أجوستين أرزي (بانفيلد) – إيزيكيل باركو (أتلانتا يونايتد الأمريكي) – أدولفو جايتش (بينفينتو الإيطالي) – إيزيكيل بونسي (سبارتاك موسكو الروسي).

وكان المنتخب الأرجنتيني الأولمبي قد خاض مواجهتين في مارس الماضي ضد نظيره الياباني وفاز في اللقاء الأول بهدف دون رد، وخسارة المباراة الثانية بثلاثية دون مقابل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري الأولمبي ثاني مواجهاته مع الأرجنتين في الأولمبياد يوم الأحد الموافق 25 يوليو.