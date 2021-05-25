حقبة جديدة.. فليك يخلف لوف في قيادة ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين المدرب هانز ديتر فليك مدربا للمنتخب ليخلف يواخيم لوف بعد بطولة يورو 2020.

ووقع فليك (56 عاما)، مدرب هوفنهايم وبايرن ميونيخ السابق، على عقود تدريبه للمنتخب حتى 2024.

وأعلن فليك في وقت سابق رحيله عن بايرن ميونيخ في إشارة لاقترابه من قيادة ألمانيا خلفا ليواخيم لوف الذي أعلن رحيله عن فريق مانشافت بعد بطولة يورو 2020 التي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

وكتبت تقارير إسبانية أن برشلونة أراد التعاقد مع فليك لخلافة الهولندي رونالد كومان، لكن المدرب اختار قيادة منتخب بلده.

بطل العالم

بعد اعتزاله لعب كرة القدم عام 2000، عمل فليك مدربا لبامنتال ثم هوفنهايم الألمانيين قبل أن يعاون المخضرم الإيطالي جيوفاني تراباتوني في ريد بول سالزبورج النمساوي.

قضى شهرا مع الأخير ثم انتقل ليعاون لوف في منتخب ألمانيا من 2006 إلى 2014، في تلك الحقبة نال الفريق كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بإسقاط الأرجنتين في نهائي مونديال 2014 في البرازيل.

ثم عمل مديرا رياضيا للمنتخب من 2014 إلى 2017 ثم مديرا رياضيا لهوفنهايم.

وفي 2019 عمل مساعدا لنيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ قبل أن يتسلم مهمة الرجل الأول في الفريق في نوفمبر 2019 ورحل منذ أيام عن النادي البافاري.

قاد بايرن للتتويج بالسداسية موسم 2020-2021 ورحل عن الفريق بعد التتويج بلقب الدوري في الموسم الجاري.

وسيبدأ فليك مشواره مع ألمانيا في سبتمبر المقبل بمواجهة ليشتنشتاين وأرمينيا وآيسلندا في تصفيات مونديال 2022.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة من التصفيات ورصيدها 6 نقاط بعد أول 3 جولات مثل الوصيفة مقدونيا الشمالية. وتتصدر أرمينيا المجموعة بالعلامة الكاملة.