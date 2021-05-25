جريندو: الزمالك أسقط المصري بضربة حظ

أعرب عبد اللطيف جريندو لاعب المصري عن إحباطه من الخسارة المتأخرة بنتيجة 3-2 أمام الزمالك يوم الإثنين في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جريندو عبر أون تايم سبورتس:"أهدرنا الفوز من أيدينا، كرة ليس لها داعي خسرنا بسببها في آخر لحظة. ضربة حظ".

وأضاف "تعاملنا جيدا في الشوط الأول، لو بذلنا جهدا إضافيا بعد التعادل كان بمقدورنا الفوز. النتيجة لا تعبر عن سير اللقاء".

وأهدر المصري ركلتي جزاء في الشوط الأول في ظل نتيجة التعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني سجل أوستين أموتو هدفا رائعا ليعادل النتيجة بعدما أحرز أشرف بنشرقي الهدف الثاني للزمالك.

وكاد المصري يقتنص التعادل أمام الزمالك لولا ركلة جزاء في الوقت البديل نفذها بنجاح أحمد سيد "زيزو".

وتوقف رصيد المصري عند 39 نقطة واستمر ثالثا في ترتيب البطولة.

بينما عزز الزمالك تصدره رافعا رصيده إلى 54 نقطة مبتعدا عن الأهلي الوصيف بـ13 نقطة وللأخير 5 لقاءات مؤجلة.