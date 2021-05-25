تقارير تركية: مصطفى محمد باق في جالاتاسراي

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 11:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أفادت تقارير صحيفة تركية إلى رغبة جالاتاسراي في الإبقاء على مصطفى محمد في صفوف الفريق الموسم المقبل.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود اهتمام من أولمبيك مارسيليا الفرنسي بخدمات مهاجم الزمالك المُعار لصفوف الفريق التركي. (طالع التفاصيل)

موقع "Posta" التركي أوضح أن جالاتاسراي قد لا يتعاقد بشكل نهائي مع النيجيري هنري أونيكورو من صفوف موناكو الفرنسي بسبب "القيود المفروضة على النادي في شراء اللاعبين من الاتحاد الأوروبي وقوانين اللعب المالي النظيف".

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وأكمل التقرير أن جالاتاسراي سيتُم التعاقد مع مصطفى محمد كاسم أساسي، إذ أن انتقال الثنائي يُكلف النادي التركي ما يقارب 10 ملايين يورو، ولا يمتلك الفريق التركي القدرة على التعاقد مع اللاعبين.

أونيكورو سجل 5 أهداف وصنع 4 في في الدوري التركي الموسم الحالي خلال 14 مباراة بقميص الأسود.

وفي نفس السياق أوضح تقرير لصحيفة "yeniasir" التركية أنه "من المتوقع بقاء مصطفى محمد في الفريق".

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي لمدة موسم ونصف، وقد تألق بشدة منذ انضمامه إلى العملاق التركي.

ونافس جالاتاسراي على لقب الدوري التركي حتى الثواني الأخيرة، لكنه خسره لصالح بشكتاش بفارق هدفين بعد إثارة نارية.

ويقضي مصطفى محمد إجازته الصيفية حاليا في جزر المالديف، ومن المُنتَظَر أن يشارك مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

مصطفى محمد جالاتاسراي الدوري التركي
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