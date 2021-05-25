الجونة اسكواش - تأهل محمد الشوربجي وهانيا الحمامي.. ومصطفى عسل يقصي أبو الغار

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 01:20

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - اسكواش

نجح محمد الشوربجي في التأهل لربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش بعد التغلب على الفرنسي باتيست ماسوتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام بطولة الجونة لرجال وسيدات الاسكواش حتى 28 من شهر مايو الجاري على أرض مركز المؤتمرات والثقافة GCCC لأول مرة.

بينما نجح مصطفى عسل في التأهل على حساب محمد أبو الغار في أكثر مباريات اليوم إثارة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

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واستمرت المباراة بين مصطفى عسل ومحمد أبو الغار 102 دقيقة وحسم عسل لاعب الأهلي بنتيجة 12-10 في الشوط الفاصل والحاسم.

كما تأهل كل من فارس الدسوقي وهانيا الحمامي إلى منافسات ربع النهائي المقرر إقامته يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبذلك يتأهل 10 لاعبين مصريين إلى منافسات ربع نهائي الرجال والسيدات.

مباريات ربع النهائي:

الثلاثاء:

نوران جوهر × روان العربي (6:30 مساء)

كريم عبد الجواد × النيوزلاندية بول كول (7:15 مساء)

سلمى هاني × الأمريكية أماندا صبحي (8:30 مساء)

طارق مؤمن × الفرنسي جريجور مارشي (9:15 مساء)

الأربعاء:

نور الشربيني × الإنجليزي سارة جان بيري (6:30 مساء)

محمد الشوربجي × الويلزي جويل ماكين (7:15 مساء)

هانيا الحمامي × الفرنسية كاميل سيرم (8:30 مساء)

فارس الدسوقي × مصطفى عسل (9:15 مساء)

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