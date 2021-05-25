وداعا دوناروما؟ حارس فرنسا يصل إيطاليا للانضمام إلى ميلان

وصل مايك ماينيان حارس مرمى ليل إلى إيطاليا، لإتمام انتقاله رسميا إلى صفوف ميلان.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن الاتفاق تم بالفعل وقد وصل ماينيان إلى إيطاليا لتوقيع عقود انضمامه إلى ميلان.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من قيادة ماينيان فريقه ليل للفوز بالدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه.

الحارس الفرنسي مولود لعائلة مهاجرة من جزر القُمر، وسيتواجد في قائمة الديوك بمنافسات يورو 2020 الشهر المقبل.

ماينيان (25 عاما) بدأ مسيرته في ناشئي باريس سان جيرمان، ثم تحوّل إلى ليل عام 2015.

وخاض ماينيان 180 مباراة بقميص ليل، تلقى خلالها 195 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 65 مناسبة.

ويمتلك ماينيان مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب فرنسا الأول، وهو الحارس الثالث للديوك بعد هوجو لوريس وستيف مانداندا.

وفاز ماينيان بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي عام 2019.

وينتهي عقد ماينيان مع ليل في صيف 2022، مما يحتم على بطل فرنسا الاستغناء عنه الآن لتجنب رحيله مجانا.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي الآخر، أن الحارس الفرنسي سيخضع للكشف الطبي اليوم الثلاثاء، وسينتقل مقابل 15 مليون يورو.

مصير دوناروما

وأفاد دي مارزيو أن مسيرة جيانلويجي دوناروما مع ميلان قد وصلت بالفعل إلى نهايتها.

وأوضح دي مارزيو أن ميلان لن ينتظر دوناروما أكثر من ذلك، وقرر بالفعل التحرك لتعويضه.

Il @acmilan non aspetta più @gigiodonna1: confermate le visite mediche per #Maignan domattina, operazione da 15 milioni (bonus compresi) @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 24, 2021

ورفض دوناروما عقود تجديد عقده التي قُدمت من إدارة ميلان، وسيكون حرا بنهاية يونيو المقبل لينتقل إلى أي نادٍ آخر.

وارتبط اسم دوناروما مؤخرا بالانضمام إلى يوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان دون أن تتضح وجهته حتى اللحظة.

حارس مرمى إيطاليا الأول البالغ 22 عاما ظهر مع ميلان لأول مرة في 2015 وقتما كان مراهقا.

وشارك دوناروما في 251 مباراة مع ميلان، وهو عدد هائل بالنظر إلى سنه.

وساهم دوناروما في عودة ميلان إلى دوري أبطال أوروبا باحتلاله وصافة الدوري الإيطالي، وعلى الأرجح بإن ظهوره مساء الأحد أمام أتالانتا كان الأخير له بقميص الروسونيري.