مؤتمر علي ماهر: عادت هيبة المصري.. كنت مستمتعا باللاعبين على الخط

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

المصري - الأهلي

يرى علي ماهر مدرب النادي المصري بأن هيبة الفريق عادت أمام الفرق الكبيرة رغم الخسارة.

الزمالك فاز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الناس ترى كيف نلعب أمام الفرق الكبيرة. المصري أصبح له هيبة، والناس ترى كيف نواجه كل الفرق".

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وأضاف "نهاجم الأهلي والزمالك وبيراميدز ونسجل فيهم، ولا نخشى أحد. هذا هو المصري الذي عاد بقوة".

ماهر أتبع "مباراة جميلة يستمتع بها الناس، وكنا نطمع في الفوز. عن نفسي كنت مستمتعا بفريقي على الخط".

واستمر "أحداث المباراة كانت كثيرة حتى اللحظة الأخيرة، بل حتى بعد نهايتها".

وأكمل "أشكر اللاعبين على الجهد وإن كنت أطمع بالفوز. حتى وقت التعادل كنت أدعو الله للمكسب ولكنه ربما درس من الله بألا أطمع مجددا".

مدرب المصري أتم "لازم نقسم الماتش ونوفر دكة قوية للفريق، وهذا ما حدث بمشاركة عمر كمال وأموتو الذي سجل هدفا، وكان هذا سبب عدم البدء بـ عمر كمال".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري عند 39 نقطة في المركز الثالث.

في الدوري المصري الزمالك علي ماهر
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