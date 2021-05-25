رفعت: تدخلي "غشيم" لكنه غير مقصود.. وأقول للجمهور إنني لست لاعبا مستهترا

اعترف أحمد رفعت لاعب المصري أن تدخله في حق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك كان عنيفا، لكنه شدد على أنه لم يكن مقصودا.

رفعت تلقى بطاقة حمراء في نهاية الشوط الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو، على خلفية تدخله في حق زيزو بالمباراة التي انتهت بفوز الزمالك 3-2 في الثواني الأخيرة.

وقال رفعت بعد المباراة في حديثه عبر أون تايم سبورتس 2: "لم أقصد القيام بهذا التدخُل تماما، لم يسبق أن ضربت لاعبا في الملعب أو تدخلت عليه بشكل عنيف".

وشدد: "لم تكن مقصودة أبدا، واللقطة كانت في الشوط الأول ولم يكن لها داعً".

وتابع: "من الممكن أنني كنت أحاول افتكاك الكرة وتدخلت بشكل غشيم بعض الشيء".

وتحول للحديث عن اللقاء: "كنا نستطيع التسجيل أكثر في الشوط الأول، سنحت لنا ركلتي جزاء ولو سُجلتا لصارت النتيجة 3-1".

وعن سبب عدم تسديده أي ركلة جزاء، أوضح: "كنت أسدد دائما واسمي موجود بالفعل في المسددين".

ورفض رفعت الكشف عن ترتيبه بين المسددين وأشار: "في كل الأحوال كانت إرادة الله ألا تُسجل".

وتابع: "أنا فخور بفريقي الذي يقدّم أداء قويا أمام الأهلي والزمالك ويسيطر على المباريات دائما".

ووجّه رسالة لجماهير بورسعيد: "ليس كل مباراة سنفوز بها ستكون النتيجة مصحوبة بأداء جيدة، الفرق الكبيرة كلها تفوز دون أن تؤدي جيدا أحيانا".

وبرر: "نلعب كل 3 أيام وهذا مستحيل، الأمر مرهق للغاية، لم نعد نستطيع، لم ندخل منازلنا منذ 15 يوما".

وشدد: "لست لاعبا مستهترا أبدا، بل أحيانا أفضّل التمرير حتى يسجل زميلي والفريق يستفيد، بل يحدث أن يتحدث معي المدرب ويطالبني بالتسديد أكثر".

"أتمنى من الجمهور أن يفهم أننا نتواجد في مركز محترم بواحد من أصعب المواسم، لا نستطيع النوم من كثرة التفكير في المباريات لرغبتنا في الحفاظ على مركزنا وإسعاد جماهيرنا".

وأتم: "علي ماهر يرفع من معنوياتنا دائما بعد المباريات مهما كانت النتيجة ولا يعاتب أحدا، لكنه بصراحة عاتبني على الطرد، فأوضحت له وجهة نظري".

وفاز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

المباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء. اثنين لكل فريق، وطرد لكل فريق. كل الحالات احتٌسبت بواسطة تقنية الفيديو ماعدا ركلة جزاء واحدة.

سجل محمد عبد الغني، وأشرف بنشرقي، وأحمد سيد "زيزو" أهداف الزمالك، فيما سجل إيزي إيميكا، وأوستين أموتو لـ المصريز

الفوز القاتل رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 24 مباراة، فيما تجمد رصيد المصري عند 39 نقطة في المركز الثالث.