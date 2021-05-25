مؤتمر كارتيرون: طرد طارق حامد سيفيده.. وسنعالج إهدار الفرص السهلة

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بأن الفوز أمام المصري كان أهم من الأداء الجيد، لكن الفريق يعاني من بعض المشاكل التي سيعملوا على تحسينها.

الزمالك فاز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة أمام المصري كانت صعبة جدا وحماسية. الجانب الخططي لم يكن في المقام الأول اليوم بسبب الشد العصبي، الأهم كان حصد نقاط المباراة".

وأضاف "التغييرات التي تمت في التشكيل كانت بسبب ضغط المباريات، وسعداء بأننا نملك لاعبين في نفس المستوى مثل الظهيرين الأيمن والأيسر".

المدرب الفرنسي أتبع "أشرف بنشرقي لم يكن موفقا وكان يستطيع إحراز أكثر من هدف، ولكنه لاعب مهم ومؤثر بالنسبة لنا".

واستمر "بينما طارق حامد لاعب لا غنى عنه، والطرد الذي تعرض له أمام المصري فرصة لالتقاط الأنفاس حتى يستعيد مستواه ولياقته البدنية".

وعن إهدار الفرص، قال كارتيرون "نصل للمرمى كثيرا، والزمالك أكثر فريق قمت بتدريبه يصل إلى المرمى بهذه الكثافة، لكننا نهدر كثيرا، وسيتم علاج هذه الأمر".

كارتيرون تحدث أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس، فقال "بعض المباريات تكون خططية، لكن مباراة اليوم كانت حماسية وقائمة على الروح. قلت للاعبين بين الشوطين يجب أن يستمر تركيزنا حتى اللحظة الأخيرة وربما يحتسب ركلات جزاء أخرى أو طرد، وسعيد بسبب قتالهم اليوم وفي المباراة السابقة".

وأتم "دخلنا مسعكر لإراحة اللاعبين بقدر الإمكان، وليكونوا بدنيا على أعلى مستوى مثلما ظهروا اليوم".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 24 مباراة، فيما تجمد رصيد المصري عند 39 نقطة في المركز الثالث.