مدرب المصري: لا نستحق الخسارة من الزمالك

يرى محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري أن فريقه لا يستحق الخسارة من الزمالك.

وخسر المصري أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الكريم عبر قناة صدى البلد: "قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك ولا نستحق الخسارة واللاعبين فعلوا كل ما طلبه الجهاز الفني منهم أمام الفريق الذي يتصدر الدوري".

وأضاف "واجهنا حظ سيئ في ركلات الجزاء والفرص المهدرة".

وأكمل "قدمنا مباراة تليق باسم المصري وجماهيره وجهازه الفني والجميع يشعر بالحزن بسبب الخسارة".

واستمر في تصريحاته "لا أحب الحديث عن التحكيم ولكن الحكم احتسب 5 دقائق وقت ضائع ثم احتسب ركلة الجزاء في الدقيقة 96".

وواصل "نتدرب بشكل يومي على ركلات الجزاء وحسن علي هو المسدد رقم 1 وسجل في آخر مباراتين ولكن غاب عنه التوفيق أمام الزمالك".

وأتم تصريحاته "نلعب بطريقة واحدة أمام كل الفرق سواء الزمالك أو الأهلي ونشعر بالرضا عن أداء اللاعبين أمام الأبيض ولكن الجهاز الفني غير راض عن النتيجة".