عضو مجلس إدارة المصري: واجهنا سوء حظ أمام الزمالك

يرى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة أن فريقه واجه سوء حظ كبير أمام الزمالك.

وخسر المصري أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال حلبية عبر قناة صدى البلد: "قدمنا مباراة رائعة أمام الزمالك وواجهنا سوء حظ مبالغ فيه".

وأضاف "الطرد أثر على المصري وهو قرار صحيح من حكم المباراة، لأننا لعبنا لفترة طويلة منقوصين".

وأكمل "مباراة الزمالك كانت درامية على مستوى عالي اللاعبين قدموا كل ما في وسعهم في الملعب".

وأتم تصريحاته "التوفيق كان مع محمد عواد حارس الزمالك الذي تصدى لركلات جزاء أمام لاعبين لم يهدروا أي ركلات هذا الموسم".