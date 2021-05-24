المباراة الأجمل برعاية الـVAR.. الزمالك يقتل المصري +97

في مباراة هي الأجمل هذا الموسم في الدوري المصري كان بطلقها تقنية الفيديو، فاز الزمالك على المصري +97.

فاز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

المباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء. اثنين لكل فريق، وطرد لكل فريق. كل الحالات احتٌسبت بواسطة تقنية الفيديو ماعدا ركلة جزاء واحدة.

سجل محمد عبد الغني، وأشرف بنشرقي، وأحمد سيد "زيزو" أهداف الزمالك، فيما سجل إيزي إيميكا، وأوستين أموتو لـ المصريز

الفوز القاتل رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 24 مباراة، فيما تجمد رصيد المصري عند 39 نقطة في المركز الثالث.

التشكيل

بدأ باتريس كارتيرون اللقاء بتشكيل يقوده طارق حامد لأول مرة منذ قدومه، ويبدأ سيف الدين الجزيري كمهاجم أساسي.

فرجاني ساسي بدأ أيضا كأساسي في ظهوره الـ100 بقميص الزمالك.

في المقابل، بدأ علي ماهر بـ محمد عنتر وسعيدو سيمبوريه، وأحمد رفعت تحت كازادي كاسينجو المهاجم الصريح.

وصف المباراة

المصري بدأ اللقاء بقوة كبيرة، فتقدم بالهدف الأول في الدقيقة الثانية. ركنية نفذت قصيرة إلى أحمد رفعت الذي أرسل عرضية استلمها إيزي إيميكا، وسدد في المرمى وسط غفلة الدفاع.

الهدف هو الأول لـ المصري في شباك الزمالك منذ 3 سنوات وشهر، و14 يوما.

أحمد رفعت انطلق مجددا في الدقيقة الثالثة، وأرسل عرضية، يقابلها كاسينجو كازادي بالكعب بجانب المرمى بقليل.

الزمالك يدخل اللقاء

بعد 20 دقيقة لعب، دخل الزمالك أجواء اللقاء أخيرا. إسلام جابر انطلق وسدد لكن بعيدة عن المرمى.

ورد أحمد رفعت بانطلاقة في الدقيقة الـ22 ثم تصويبة بجانب المرمى.

دقائق بيضاء

الزمالك أخذ السيطرة هنا. بينية قطعها سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ23 وراوغ إسلام صلاح، أرسل عرضية، قابلها بنشرقي برأسية بجانب القائم بقليل.

وكان التعادل في الدقيقة الـ29. ركنية تنفذ قصيرة ويرسل إسلام جابر عرضية يخطيء أحمد دعدور في الإمساك بها، ويكملها محمد عبد الغني في المرمى مسجلا التعادل.

الهدف هو الأول لـ محمد عبد الغني بقميص الزمالك.

ركلات جزاء مهدرة

إثارة المباراة أخذت هنا منحى آخر تماما وحتى نهاية الشوط.

المصري تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ33 بعد لمسة يد على محمود حمدي "الونش" داخل منطقة الجزاء.

حسن علي سدد ركلة الجزاء، لكن محمد عواد تألق وتصدى لها، ليمنع تقدم المصري.

الركلة هي الأولى التي يهدرها حسن علي في مسيرته بعد 3 ركلات سابقة سددها وسجلهم جميعا.

وكاد الزمالك يتقدم في الدقيقة الـ40 بعد انفراد تام بثلاثة لاعبين. إسلام جابر يمرر إلى أحمد سيد "زيزو" الذي يمرر إلى بنشرقي، والذي يسدد في المرمى، لكن فريد شوقي ينقذ من على الخط ببراعة.

حكم اللقاء هنا أوقف اللقاء وعاد لتقنية الفيديو، ليقرر احتساب ركلة جزاء جديدة للمصري بسبب لمسة يد على محمد عبد الغني في الدقيقة الـ44.

سعيدو سيمبوريه هو من تقدم للتسديد هذه المرة، لكن محمد عواد مجددا تصدى للركلة ببراعة فائقة.

تصدي هو التاسع لـ محمد عواد لركلات الجزاء خلال مسيرته، والثالث بقميص الزمالك.

إثارة الشوط لم تنته هنا، إذ تعدى أحمد رفعت بالضرب على أحمد سيد "زيزو" بدون كرة في الدقيقة الـ45، ليقرر محمود البنا حكم المباراة، طرد رفعت بشكل مباشر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وكذلك هنا لم تنته الإثارة. مرتدة للزمالك في الوقت الضائع، تعرض فيها سيف الدين الجزيري لعرقلة من إسلام صلاح، ليحتسبها محمود البنا ركلة جزاء جديدة، لكن للزمالك هذه المرة.

أشرف بنشرقي نفذ ركلة الجزاء، لكن أحمد دعدور هو من تألق هذه المرة وتصدى للركلة. الكرة ارتدت إلى سيف الجزيري الذي تابعها بالرأس، لكن دعدور تصدى لها مجددا ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

تصدي هو الخامس لـ أحمد دعدور في ركلات الجزاء بمسيرته، والأول بقميص المصري.

الشوط الثاني

علي ماهر بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك أوستين أموتو وعمر كمال عبد الواحد بدلا من كازادي كاسينجو وسعيدو سيمبوريه.

وبدأ الزمالك الشوط أسرع. بنشرقي سدد في الدقيقة الـ46 من داخل منطقة الجزاء، وحولها دعدور إلى ركنية بصعوبة.

أحمد فتوح انطلق أيضا في الدقيقة الـ53 وسدد، لكن أحمد دعدور تصدى لها إلى ركنية.

ومخالفة نفذت قصيرة في الدقيقة الـ54 إلى بنشرقي الذي سدد، وتصدى لها دعدور أيضا.

بنشرقي أرسل عرضية في الدقيقة الـ56، وقابلها فرجاني ساسي برأسية فوق المرمى.

وأخيرا ابتسم الحظ لـ بنشرقي في الدقيقة الـ59. كرة ثابتة نفذها أشرف بنشرقي ببراعة في مرمى دعدور.

الهدف هو الـ12 لـ أشرف بنشرقي في صدارة هدافي الدوري هذا الموسم.

علي ماهر تدخل هنا في الدقيقة الـ62 لتصحيح الأمور. شارك محمد عبد اللطيف "جريندو"، وأحمد شديد قناوي بدلا من إيزي إيميكا، ومحمد عنتر.

والزمالك لم يهنأ بالتقدم كثيرا، إذ أشهر محمود البنا، بطاقة حمراء في وجه طارق حامد بالدقيقة الـ66. البنا عاد لتقنية الفيديو، فوجد ضربة مرفق في وجه البديل جريندو، ليطرده مباشرة.

والمصري استغل الطرد سريعا بهدف التعادل. عرضية من كريم العراقي في الدقيقة الـ68، قابلها أوستين أموتو بخلفية مزدوجة راائعة في المرمى مسجلا التعادل، وأحد أجمل أهداف الموسم.

الهدف هو الخامس لـ أوستين أموتو هذا الموسم في الدوري.

باتريس كارتيرون تدخل في الدقيقة الـ76 بدخول محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمود عبد العزيز بدلا من سيف الجزيري وإسلام جابر.

المباراة هي الـ300 لـ شيكابالا بقميص الزمالك.

وكاد المصري يسجل الثالث في الدقيقة الـ80. عرضية من عمر كمال أخرجها الدفاع، وتابعها أموتو بتصويبة فوق المرمى.

كارتيرون تدخل مجددا في الدقيقة الـ81 بثلاثة تبيدلات. شارك حازم إمام، ومحمد عبد الشافي، وأسامة فيصل بدلا من حمزة المثلوثي، وأحمد فتوح، وبنشرقي.

بنشرقي كاد يسجل سريعا في الدقيقة الـ82 بعد عرضية أرضية لمسها بجانب الحارس، لكن شوشة أنقذها قبل الوصول للمرمى.

تبديلات الزمالك حاولت. عبد الشافي أرسل عرضية في الدقيقة الـ85، قابلها البديل أسامة فيصل برأسية، لكن بعيدة عن المرمى.

شوشة تألق مجددا في الدقيقة الـ89 بعد ركنية نفذها شيكابالا، وقابلها أحد اللاعبين برأسية، لكن شوشة أنقذها من على الخط.

ولكن مهلا الإثارة لم تنته هنا. محمود البنا احتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

وفي الدقيقة الرابعة لمسة يد على أحمد شوشة، لكن البنا لم يحتسب شيء واستمر اللعب.

وبعد توقف اللعب في الدقيقة الـ95، طلب حكام الفار من البنا مشاهدة اللقطة، ليقرر احتساب ركلة جزاء قاتلة للزمالك.

أحمد سيد "زيزو" تقدم لركلة جزاء وسجلها في مرمى دعدور الذي حاول معها، ليفوز الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفين.

الفوز القاتل رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 24 مباراة، فيما تجمد رصيد المصري عند 39 نقطة في المركز الثالث.