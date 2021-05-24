سلة - الزمالك يكتسح المجمع البترولي ويضرب موعدا مع بطل الكاميرون

فاز الزمالك على المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 97-64 في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا لكرة السلة تحت رعاية NBA في صالة كيجالي أرينا.

ولُعبَت المباراة بشكلٍ متأخر عن موعدها الأصلي بسبب الحجر الصحي الذي خضعت له بعثة الزمالك لحين التأكد من خلوها من حالات إيجابية بفيروس كورونا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط وأكد صدارته للمجموعة، تلك الصدارة التي ضمنها حسابيًا بعد أن فاز بأول مباراتين.

وبذلك يلتقي الزمالك مع القوات المسلحة والشرطة الكاميروني في ربع نهائي البطولة.

بينما وصل المجمع البترولي إلى نقطته الثالثة في قاع المجموعة بعد أن ودّع المنافسات بالفعل قبل المباراة.

الزمالك فرض سيطرته الكاملة على اللقاء منذ الربع الأول الذي أنهاه متفوقا 37-16.

ثم أنهى الزمالك الربع الثاني متفوقا 54-27، قبل أن ينهي الربع الثالث بنتيجة 68-51، وأخيرا وصل الفارق إلى 33 نقطة مع نهاية اللقاء.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر للزمالك في البطولة حتى اللحظة.

وتألق مصطفى كيجو وسجل 19 نقطة، لكن أكثر من سجل في المباراة كان محمد صديق لاعب المجمع بـ20 نقطة.

كما سجّل أنس أسامة 13 نقطة، وسجل والتر هودج 12 نقطة.

وتصدر كيجو قائمة المتابعات أيضا بـ11 متابعة، ومن خلفه أنس أسامة بـ8 متابعات، وهودج بـ7 متابعات.