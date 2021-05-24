سلة - الزمالك يكتسح المجمع البترولي ويضرب موعدا مع بطل الكاميرون

الإثنين، 24 مايو 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

فاز الزمالك على المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 97-64 في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا لكرة السلة تحت رعاية NBA في صالة كيجالي أرينا.

ولُعبَت المباراة بشكلٍ متأخر عن موعدها الأصلي بسبب الحجر الصحي الذي خضعت له بعثة الزمالك لحين التأكد من خلوها من حالات إيجابية بفيروس كورونا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط وأكد صدارته للمجموعة، تلك الصدارة التي ضمنها حسابيًا بعد أن فاز بأول مباراتين.

أخبار متعلقة
انتهت سلة إفريقيا - الزمالك (97) (64) المجمع البترولي الجزائري.. انتصار مصري كرة سلة - الزمالك يهزم دوان السنغالي ويحسم تأهله كمتصدر للمجموعة كرة سلة - الزمالك (86)-(62) دوان السنغالي.. نهاية المباراة كرة سلة – اللجنة المنظمة تعلن موعد مباراتي الزمالك مع دوان والمجمع البترولي

وبذلك يلتقي الزمالك مع القوات المسلحة والشرطة الكاميروني في ربع نهائي البطولة.

بينما وصل المجمع البترولي إلى نقطته الثالثة في قاع المجموعة بعد أن ودّع المنافسات بالفعل قبل المباراة.

الزمالك فرض سيطرته الكاملة على اللقاء منذ الربع الأول الذي أنهاه متفوقا 37-16.

ثم أنهى الزمالك الربع الثاني متفوقا 54-27، قبل أن ينهي الربع الثالث بنتيجة 68-51، وأخيرا وصل الفارق إلى 33 نقطة مع نهاية اللقاء.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر للزمالك في البطولة حتى اللحظة.

وتألق مصطفى كيجو وسجل 19 نقطة، لكن أكثر من سجل في المباراة كان محمد صديق لاعب المجمع بـ20 نقطة.

كما سجّل أنس أسامة 13 نقطة، وسجل والتر هودج 12 نقطة.

وتصدر كيجو قائمة المتابعات أيضا بـ11 متابعة، ومن خلفه أنس أسامة بـ8 متابعات، وهودج بـ7 متابعات.

الزمالك بطولة إفريقيا للسلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب المصري: لا نستحق الخسارة من الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
عضو مجلس إدارة المصري: واجهنا سوء حظ أمام الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: التراجع في الشوط الثاني كان خطة مدروسة 22 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب جلال: شيلونجو مهاجم مميز وأثق في قدراته.. وأشكر الجماهير على الدعاء 41 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - عبد الحفيظ: معلول جاهز بنسبة 100% وسعداء لحضور الجماهير 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
المباراة الأجمل برعاية الـVAR.. الزمالك يقتل المصري +97 44 دقيقة | الدوري المصري
سلة - الزمالك يكتسح المجمع البترولي ويضرب موعدا مع بطل الكاميرون 2 ساعة | رياضات أخرى
طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك