في الجول يكشف - ملامح مشروع المدينة الرياضية لـ بيراميدز في القاهرة

يسعد نادي بيراميدز للبدء في دراسة مشروع إنشاء مدينة رياضية متكاملة وذلك ضمن خطة إدارة النادي لزيادة التوسع والاستثمارات.

وعلم FilGoal.com أن إدارة بيراميدز وملاك النادي كلفا ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي للبدء في المشاورات الخاصة بدراسة التعاقد لإنشاء مدينة رياضية متكاملة للنادي في مصر.

وذلك في إطار خطة إدارة النادي للتوسع وزيادة الاستثمارات وإنشاء قاعدة رياضية ضخمة للنادي في مصر وإفريقيا.

وكشف مصدر في بيراميدز لـFilGoal.com أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز بدأ بالعفل في خطوات التعاقد مع مكتب استشاري عالمي من أجل إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة التي ستضم ملعبا لكرة القدم وملاعب فرعية للتدريبات وجميع الملحقات التي تخص فرق كرة القدم وقطاع الناشئين.

الأمر الذي يضعه نادي بيراميدز على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة لرؤية النادي أن الناشئين مستقل كرة القدم في بيراميدز خلال السنوات المقبلة.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لمواجهة الرجاء المغربي.