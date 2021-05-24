انتهت في الدوري - الزمالك (3)-(2) المصري.. نهاية المباراة المثيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة المثيرة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ق. 97 جوووول قاااااتل.. أحمد سيد زيزو يسجل ركلة الجزاء القاتلة.

ق. 95 أووووه محمود البنا يراجع الفيديو في ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على أحمد شوشة. وركلة جزااء للزمالك.

ق. 82 حازم إمام ومحمد عبد الشافي وأسامة فيصل يشاركون بدلا من حمزة المثلوثي وأحمد فتوح وبنشرقي.

ق. 80 عرضية من عمر كمال أخرجها الدفاع، وتابعها أموتو بتصويبة فوق المرمى.

ق. 76 شيكابالا ومحمود عبد العزيز يشاركان بدلا من سيف الجزيري وإسلام جابر.

ق. 68 جوووول رااائع. عرضية من العراقي، قابلها أوستين أموتو بخلفية مزدوجة رااائعة في المرمى.

ق. 66 أوووه طرد طارق حامد بعد الرجوع للفيديو بسبب طوع في وجه جريندو.

ق. 62 جريندو يشارك بدلا من إيزي إيميكا. وأحمد شديد قناوي بدلا من عنتر.

ق. 59 جوووول ثااااني. كرة ثابتة ينفذها بنشرقي مباشرة في المرمى ببراعة.

ق. 56 عرضية من بنشرقي، ورأسية من ساسي لكن فوق المرمى.

ق. 56 مخالفة تنفذ قصيرة إلى بنشرقي الذي سدد وتصدى دعدور أيضا.

ق. 53 انطلاقة من أحمد فتوح وتصويبة يتصدى لها دعدور إلى ركنية.

ق. 46 فرصة أولى للزمالك في الشوط الثاني تنتهي بتصويبة من بنشرقي، يحولها دعدور إلى ركنية.

أوستين أموتو وعمر كمال عبد الواحد يشاركان مع بداية الشوط الثاني بدلا من كازادي كاسينجو وسعيدو سيمبوريه.

نهاية الشوط الأول

ق. 45+3 أوووه دعدور يتصدى لركلة الجزاء من بنشرقي ويتابعها الجزيري ليتصدى لها دعدور مجددا.

ق. 45+2 ركلة جزااااء لكن للزمالك هذه المرة.

ق. 45 بعد الرجوع للفيديو.. طرد أحمد رفعت لاعب المصري بسبب ضرب زيزو بدون كرة.

ق. 44 عواااااد يتألق مجددا ويتصدى لركلة الجزاء من سيمبوريه

ق. 42 أوووه البنا يحتسب ركلة جزاء جديدة للمصري بسبب لمسة يعد على عبد الغني.

ق. 41 لاعبو المصري يطالبون بركلة جزاء. ومحمود البنا يراجع تقنية الفيديو.

ق. 40 انفراااد تام للزمالك وإسلام جابر يمرر إلى زيزو الذي يمرر إلى بنشرقي والذي يسدد في المرمى، لكن فريد شوقي ينقذ من على الخط.

ق. 34 أوووه محمد عواد يتألق ويتصدى لركلة جزاء من حسن علي.

ق. 33 ركلة جزاااء للمصري بعد لمسة يد على الونش.

ق. 29 جوووول التعاااادل. ركنية تنفذ قصيرة م يرسل إسلام جابر عرضية يخطيء دعدور في الإمساك بها، ويكملها محمد عبد الغني في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 23 بينية يقطعها سيف الدين الجزيري بشكل رائع وينطلق ثم يرسل عرضية، يقابلها بنشرقي برأسية بجانب القائم بقليل.

ق. 22 انطلاقة من أحمد رفعت وتصويبة بجانب المرمى.

ق. 20 انطلاقة من إسلام جابر وتصويبة بعيدة عن المرمى.

ق.3 انطلاقة جديدة من رفعت وعرضية، يقابلها كاسينجو بالكعب بجانب المرمى بقليل.

ق. 2 جوووول أووول لـ المصري. ركنية تنفيذ قصيرة ثم يرسل أحمد رفعت عرضية يتسلمها إيزي إيميكا ويسدد في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة