تشكيل المصري - عمر كمال احتياطي.. وكازادي يقود الهجوم أمام الزمالك

يقود كازادي كاسينجو هجوم النادي المصري أمام الزمالك، فيما يتواجد عمر كمال عبد الواحد على مقاعد البدلاء.

أعلن علي ماهر مدرب المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد تواجد كازادي كاسينجو في الهجوم كمهاجم صريح، فيما يبدأ إسلام صلاح بجانب أحمد حامد "شوشة" في الدفاع.

ويبدأ إيزي إيميكا بجانب فريد شوقي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد دعدور.

الدفاع: حسن علي - إسلام صلاح - أحمد شوشة - كريم العراقي.

الوسط: إيزي إيميكا - فريد شوقي.

أمامهما: أحمد رفعت - سعيدو سيمبوريه - محمد عنتر.

الهجوم: كازادي كاسينجو.

عمر كمال عبد الواحد هداف المصري يتواجد على مقاعد البدلاء بجانب أحمد جمعة، وأوستين أموتو كحلول هجومية.

وجاءت دكة بدلاء المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: أحمد شديد قناوي - عمرو موسى.

الوسط: عمر كمال عبد الواحد - إسلام عطية.

الهجوم: زياد فرج - محمد عبد اللطيف "جريندو" - أحمد جمعة - أوستين أموتو.

ويلتقي المصري مع الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.