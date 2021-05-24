تشكيل الزمالك – المثلوثي أساسي.. وشيكابالا احتياطي أمام المصري

يبدأ حمزة المثلوثي كظهير أيمن أساسي مع الزمالك أمام المصري، فيما يعود محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمقاعد البدلاء.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة المصري بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد المثلوثي كظهير أيمن، فيما يبدأ إسلام جابر كجناح أيمن أمامه.

ويبدأ كارتيرون بـ أحمد فتوح على حساب محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بجانب مروان حمدي وأسامة فيصل كحلول هجومية على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد السلام – حازم إمام.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمود عبد العزيز – شيكابالا.

الهجوم: مروان حمدي – أسامة فيصل.

ويلعب الزمالك مع المصري بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.