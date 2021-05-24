كرة صالات – مصر تتصدر مجموعتها وتنتظر وصيف الثانية بنصف نهائي كأس العرب

تصدرت مصر ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب لكرة الصالات، في انتظار تحديد المنافس التالي بنصف النهائي.

وفازت مصر على البحرين بهدف مقابل لا شيء على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من البطولة.

سجل خالد سعيد هدف منتخب مصر الوحيد بالدقائق الأخيرة من المباراة.

وكانت مصر قد فازت على موريتانيا بثمانية أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، قبل التعادل مع الكويت بهدفين لكل فريق بالجولة الثانية.

وتأهل مصر رفقة البحرين إلى نصف نهائي البطولة، والذي سيقام يوم الخميس المقبل.

مصر ستواجه المتأهل الثاني بجانب المغرب عن المجموعة الثانية، وبين السعودية أو الإمارات، أو جُزر القُمر.