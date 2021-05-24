انتهت سلة إفريقيا - الزمالك (97) (64) المجمع البترولي الجزائري.. انتصار مصري

الإثنين، 24 مايو 2021 - 19:20

كتب : FilGoal

الزمالك ضد فيروفيارو - كرة سلة بطولة إفريقيا

يلتقي الزمالك بـ المجمع البترولي الجزائري بالمباراة المؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا لكرة السلة تحت رعاية NBA.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة.

للتعرف على موقف الزمالك انتقل إلى أسفل.

------

الزمالك x المجمع البترولي

نهاية الفترة الرابعة والمباراة بفوز الزمالك 97-64

بداية الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الزمالك 68-51

بداية الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك 54-27

متبقي 6:40 دقيقة من الفترة الثانية: الزمالك 42-22 المجمع البترولي

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 37-16

متبقي 7:23 دقيقة من الفترة الأولى: الزمالك 11:2 المجمع البترولي، ووقت مستقطع للفريق الجزائري

بداية المباراة والفترة الأولى

بداية المباراة بعد قليل

------

موقف الزمالك:

*المباراة مؤجلة من الجولة الثانية بسبب عزل بعثة الزمالك وقتها لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا لأفراده والتي جاءت سلبية.

*الزمالك تأهل إلى الدور الثاني بالفعل بعد فوزه بمباراتي فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي ودوان السنغالي.

*المجمع البترولي ودع المنافسات بعد هزيمته في المباراتين أمام نفس الفريقين.

*وضمن الزمالك صدارة المجموعة بالفعل، إذ يرفع الفوز رصيده إلى 6 نقاط، فيما يحصل على نقطة حال خسارته ليصير 5 نقاط ويتساوى مع فيروفياريو المتصدر الحالي، وقتها سيتفوق الزمالك في المواجهات المباشرة ويمر على رأس المجموعة الثالثة.

الزمالك بطولة إفريقيا لكرة السلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب المصري: لا نستحق الخسارة من الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
عضو مجلس إدارة المصري: واجهنا سوء حظ أمام الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: التراجع في الشوط الثاني كان خطة مدروسة 21 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب جلال: شيلونجو مهاجم مميز وأثق في قدراته.. وأشكر الجماهير على الدعاء 40 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - عبد الحفيظ: معلول جاهز بنسبة 100% وسعداء لحضور الجماهير 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
المباراة الأجمل برعاية الـVAR.. الزمالك يقتل المصري +97 43 دقيقة | الدوري المصري
سلة - الزمالك يكتسح المجمع البترولي ويضرب موعدا مع بطل الكاميرون 2 ساعة | رياضات أخرى
طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك