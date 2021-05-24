في الدرجة الثانية – بورتو يحافظ على الصدارة.. وهزيمة الداخلية وتعادل الترسانة

الإثنين، 24 مايو 2021 - 19:12

كتب : رضا السنباطي

بورتو السويس

حافظ بورتو السويس على صدارة المجموعة الأولى لدوري الدرجة الثانية المصري، فيما تلقى الداخلية هزيمة.

أقيمت اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ24 لمجموعة القاهرة.

تعادل بورتو السويس مع مستضيفه نادي طنطا سلبيا، ليظل في الصدارة برصيد 38 نقطة، ويرتفع رصيد طنطا إلى 21 نقطة في المركز الأخير.

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وانتصر المريخ على الداخلية بهدف دون رد، ليرتفع رصيد المريخ إلى 30 نقطة مرتقيا للمركز التاسع، ويتجمد رصيد الداخلية عند 36 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل الترسانة مع مستضيفه الزرقا سلبيا، ليرتفع رصيد الترسانة إلى 36 نقطة في المركز الرابع، ويرتفع رصيد الزرقا إلى 24 نقطة في المركز 14.

وانتصر النصر على كوكاكولا بهدفين دون رد، سجلهما دخير محمد وحسام جلال، ليرتفع رصيد النصر إلى 32 نقطة في المركز السابع، ويتوقف رصيد كوكاكولا عند النقطة 35 في المركز الخامس.

وانتصر جمهورية شبين على بتروجت بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الجمهورية إلى 29 نقطة في المركز 12، ويتجمد رصيد بتروجت عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وفاز سرس الليان على السكة الحديد بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد سرس الليان إلى 23 نقطة في المركز 15، فيما تجمد رصيد السكة الحديد عند 29 نقطة في المركز الـ11.

وتعادل النجوم مع القناة بهدف لكل فريق، ليرتف رصيد القناة إلى 36 نقطة مرتقيا للمركز الثاني خلف بورتو السويس بفارق نقطتين.

أما منتخب السويس، فتعادل مع نادي زد بهدف لكل فريق أيضا، ليرتفع رصيد السويس إلى 35 نقطة في المركز السادس، ويرتفع رصيد زد إلى 29 نقطة في المركز الـ12.

في الدرجة الثانية بورتو السويس
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