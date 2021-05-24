انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2)-(1) المقاصة

الإثنين، 24 مايو 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

يستقبل الإسماعيلي نظيره مصر للمقاصة في استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة 24 للدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف

ق 79: جووووول أحمد عادل والهدف الأول للمقاصة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدفين دون رد

ق. 45 جوووول ثااااني. تصويبة تصطدم بالدفاع، ويكملها شيلونجو في المرمى مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه.

ق 24: جوووووووووول شيلونجو والأول بعد تمريرة من فخر الدين بن يوسف

انطلاق المباراة

الإسماعيلي مصر للمقاصة في الدوري الدوري المصري
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