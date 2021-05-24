اتحاد الكرة يخفض عقوبتي حسام حسن وطولان.. وقرار ضد عامل غرفة ملابس الاتحاد

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى نادي الاتحاد السكندري يشير خلاله إلى تخفيض عقوبة حسام حسن المدير الفني للفريق.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف حسام حسن المدير الفني للاتحاد 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه عقب مباراة المصري بسبب السلوك غير الرياضي.

وتقدم نادي الاتحاد السكندري بالتماس إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تخفيض عقوبات الفريق على خلفية مباراة المصري.

وجاء رد الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض عقوبة حسام حسن إلى مباراتين فقط بدلا من 4 مباريات.

كذلك تخفيض عقوبة إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي السكندري إلى مباراة واحد بدلا من مباراتين، وهي الموقعة عليه عقب مواجهة طلائع الجيش. مع إلغاء الغرامة المالية.

وأيضا إلغاء العقوبة الصدارة ضد طبيب الفريق عمرو الأشلم بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، والإشارة إلى أن العقوبة موقعة على مسؤولي الفريق وليس الطبيب.

كما قرر اتحاد الكرة منع محمد عبد الجليل عامل غرفة الملابس في الاتحاد السكندري من مرافقة الفريق لمدة عام اعتبارا من تاريخ المباراة وإلغاء الغرامة المالية.

وكان محمد عبد الجليل عامل غرفة ملابس الاتحاد تعدى على إبراهيم نور الدين حكم مباراة المصري برش المياه عليه. ووقعت عليه لجنة المسابقات عقوبة بالمنع من مرافقة الفريق حتى نهاية الموسم، وغرمته 50 ألف جنيه، وغرمت عمرو محمود طبيب الفريق 20 ألف جنيه.

من ناحية أخرى قرر اتحاد كرة القدم تخفيض عقوبة حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي للإيقاف مباراة واحدة بدلا من الإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة تحدث عن العقوبات التي وُقعت على نادي الاتحاد السكندري، بالتحديد حسام حسن المدير الفني، وطبيب، وعامل غرفة خلع ملابس.

وكشف مجاهد: "الاتحاد السكندري قدّم إلينا بالفعل مذكرة ذُكر فيها أن هذا الطبيب لم يكن متواجدا أصلا".

وأوضح: "ما حدث أن إدارة المسابقات تلقت تقرير الحكم والذي كُتب فيه أن هذا الطبيب ذهر إلى غرفة الفيديو بعد المباراة واعترض بشكل شديد، وبناء على الاسم الذي وصلها وقّعت إدارة المسابقات العقوبة".

وأشار: "لكن بعد تلقينا مذكرة الاتحاد السكندري وسنفتح تحقيقا في المسألة، كما سننظر إلى تقرير المراقب فيما يخصم عقوبة حسام حسن أيضا".

وأوضح: "عقوبة عامل غرفة خلع الملابس كانت أقل من المتوقع ومن التي يجب اتخاذها".

وأتم تصريحاته: "ليس لدينا أي غضاضة في إعادة النظر بأي قرار من لجنة المسابقات، كما سننظر في إيقاف حلمي طولان بعد تقديم فيديوهات تُظهر تعرضه لسباب".