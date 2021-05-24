قائمة ويلز الأولية – حضور بيل ورامسي.. وغياب دانييل جيمس واستبعاد بطل ملحمة بلجيكا

أعلن روب بيدج المدير الفني المؤقت لمنتخب ويلز، عن القائمة الأولية لخوض منافسات يورو 2020 الشهر المقبل.

بيدج يتولى مهمة ويلز منذ عدة أشهر على خلفية اتهام ريان جيجز في قضية الاعتداء على سيدتين، مما تسبب في تنحيته عن وظيفته لحين صدوم حكم في حقه.

وشهدت القائمة استدعاء جاريث بيل قائد المنتخب والهداف التاريخي كما كان متوقعا.

ويتواجد أيضا آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس، وبن ديفيز ظهير أيسر توتنام هوتسبير، وزميله في السبيرز جو رودون، ونيكو ويليامز ظهير أيمن ليفربول، وجو آلان لاعب وسط ستوك سيتي.

القائمة التي تضم 28 لاعبا، تشهد تواجدا 20 لاعبا ينشطون في الملاعب الإنجليزية.

ولم يظهر اسم دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد في تلك القائمة بسبب ارتباطه بنهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم جيمس للقائمة النهائية التي سيعلنها المدرب بيدج يوم 30 مايو المقبل.

ولم يستطع بيدج استدعاء مجموعة لاعبين آخرين للمعسكر الاعتدائي الذي سينطلق في البرتغال، بسبب ارتباطهم بخوض مباريات مع أنديتهم، وهو ثنائي سوانزي سيتي بن كابامجو وكونور روبيرتس لمشاركتهما المنتظرة مع فريقهما في ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يغيب مؤقتا جوش شيهان وتوم كينج وبرينان جونسون لتواجدهما في فريقي نيوبورت كاونتي ولينكولن سيتي طرفي نهائي مُلحق الصعود للقسم الثالث الإنجليزي.

بينما يعد الغياب الأبرز والمفاجئ عن القائمة هو هال روبسون كانو مهاجم وست بروميتش ألبيون صاحب الـ46 مباراة دولية.

ويعد كانو أحد أبرز نجوم جيل 2016 الذي وصل إلى نصف النهائي، خصوصا بهدفه التاريخي في شباك بلجيكا.

وتألق كانو مؤخرا في صفوف وست بروميتش وسجل هدفين في آخر 3 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كانو قد تورط في أزمة بمعسكر ويلز في مارس الماضي عندما خرق الحجر الصحي رفقة الثنائي الآخر رابي ماتوندو وتايلر روبيرتس، ليتم استبعاد ثلاثتهم من المعسكر وقتها.

لكن اللافت أن ماتوندو وروبيرتس نالا استدعاءً للانضمام إلى قائمة ويلز الأولية لليورو، فيما تم استبعاد كانو.

وغاب كذلك بن وودبيرن لاعب وسط ليفربول الشاب الذي لعب معارا لفترة قصيرة إلى بلاكبول في القسم الثالث، لكنه قضى أغلب فترات الموسم في الفريق الرديف للريدز.

وتتواجد ويلز في المجموعة الأولى رفقة تركيا وإيطاليا وسويسرا.

قائمة ويلز:

حراسة المرمى: وين هينيسي (كريستال بالاس الإنجليزي) – داني وارد (ليستر سيتي الإنجليزي) – آدام ديفيز (ستوك سيتي الإنجليزي)

الدفاع: كريس جونتر (تشارلتون أتليتك الإنجليزي) – بن ديفيز (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – كريس ميفام (بورنموث الإنجليزي) – توم لوكير (لوتون تاون الإنجليزي) – جو رودون (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – جيمس لورانس (سانت باولي الألماني) – نيكو ويليامز (ليفربول الإنجليزي) – ريس نورينجتون ديفيز (ستوك سيتي الإنجليزي)

الوسط: آرون رامسي (يوفنتوس الإيطالي) – جو آلان (ستوك سيتي الإنجليزي) – جوني ويليامز (كارديف سيتي) – هاري ويلسون (كارديف سيتي) – إيثان أمبادو (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – ديفيد بروكس (بورنموث الإنجليزي) – جو موريل (لوتون تاون الإنجليزي) – ماتيو سميث (دونكاستر روفرز الإنجليزي) – ديلان ليفيت (إسترا 1961 الكرواتي) – جورج توماس (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – روبين كولويل (كارديف سيتي)

الهجوم: جاريث بيل (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – توم لورانس (دربي كاونتي الإنجليزي) – كيفر مور (كارديف سيتي) – تايلر روبيرتس (ليدز يونايتد الإنجليزي) – رابي ماتوندو (ستوك سيتي الإنجليزي) – مارك هاريس (كارديف سيتي)