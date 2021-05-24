عضو إدارة المصري لـ في الجول: لا داعي للقلق بشأن التجديد لجمعة وعمر كمال

الإثنين، 24 مايو 2021 - 16:37

كتب : أيمن عيد

عمر كمال عبد الواحد يسجل ويحتفل بهدف المصري في المقاولون العرب

طمأن أحمد عوض، عضو مجلس إدارة المصري ولجنة التعاقدات بالنادي، جمهور الفريق بشأن التجديد للاعبين أحمد جمعة وعمر كمال.

عمر كمال

النادي : المصري

أحمد جمعة

النادي : المصري

المصري

وقال عوض لـFilGoal.com:"تأخر التجديد للاعبين ليس مقلقا، فالمبدأ بالنسبة للإدارة هو استمرارهما".

وواصل "اللاعبان يريدان الاستمرار، لكن لم نحسم بعد تفاصيل العقود بسبب ضغط المباريات. نفضل عدم الاستعجال ليواصل اللاعبان التركيز مع الفريق ونحافظ على وجودنا في المربع الذهبي للدوري".

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وأتم "كل لاعب سيُقدر، يهمنا الحفاظ على قوام الفريق لنواصل عروضنا القوية. سنجدد للاعبين خلال أيام وسنعلن ذلك".

وينتهي عقدا جمعة وكمال مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

ويأمل النادي استمرارهما لأنها ضمن العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في كتيبة المدرب علي ماهر.

ويحتل عمر كمال (27 عاما) المركز الثالث في ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز متساويا مع عمرو جمال وأحمد سمير لاعبي طلائع الجيش برصيد 10 أهداف. ويتصدر القائمة أشرف بنشرقي وأحمد ريان لاعبا الزمالك وسيراميكا كليوباترا على الترتيب ولكل منهما 11 هدفا.

بينما أحرز جمعة (33 عاما) 3 أهداف في الموسم الحالي من البطولة.

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بـ12 نقطة عن الزمالك المتصدر.

ويحل المصري ضيفا على الزمالك اليوم الإثنين في لقاء مرتقب.

عمر كمال أحمد جمعة المصري
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