الجونة اسكواش - تأهل نور الشربيني لربع النهائي بعد انسحاب يثرب

تأهلت نور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش بعد انسحاب مواطنتها يثرب عادل للإصابة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة ثمن النهائي بين اللاعبتين مساء اليوم قبل أن تعلن يثرب عادل انسحابها للإصابة.

وتنتظر نور الشربيني المتأهلة من الإنجليزيتين أليسون واترز وسارة جان بيري في ربع النهائي مساء الأربعاء.

وتقام بطولة الجونة على أرض مركز المؤتمرات الثقافي GCCC للمرة الأولى وحتى 28 من مايو الجاري.

وكانت نور الشربيني قد واجهت فريدة محمد في دور الـ32 وتغلبت عليها بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبذلك يكون قد تأهل خمس لاعبات مصريات إلى منافسات ربع النهائي بينهم مواجهة مصرية خالصة بين نوران جوهر وروان العربي.

كما تأهلت سلمى هاني وهانيا الحمامي بجانب نور الشربيني إلى نفس الدور.

وتقام مباريات ربع النهائي في يومي الثلاثاء والأربعاء بعد أن تختتم منافسات ثمن النهائي مساء اليوم الإثنين.