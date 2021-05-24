المحلة لـ في الجول: لدينا حكم بحبس إمام عاشور "ابن النادي" لكن هذا حقنا.. والزمالك لم يتواصل معنا

أوضح حسام عزو المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة، الموقف الحالي بشأن لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي، إمام عاشور، بعد حصول النادي على حكم بحبس اللاعب.

وقال عزو لـ FilGoal.com: "عاشور تحمل 2 مليون جنيه من قيمة انتقاله للزمالك والتي بلغت 12 مليون جنيه".

وأوضح "تم الاتفاق على سداد المبلغ على 4 أقساط. سدد إمام 3 أقساط وتبقى القسط الأخير والذي يبلغ 500 ألف جنيه".

وأردف "حصلنا على حكم بحبسه لعدم السداد. إمام عاشور ابن غزل المحلة لكن هذه حقوق النادي".

وشدد "يجب حل الأمر من قبل مجلس إدارة الزمالك، ولم يتواصل معنا أحد حتى الآن".

وسجل إمام 4 أهداف وصنع 3 في 16 ظهور مع الزمالك هذا الموسم.

وانتقل عاشور للزمالك قبل موسمين من المحلة، بعد موسم قضاه معارا لدى حرس الحدود.