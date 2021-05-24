بيرلو: قدمت كل ما لدي في كل الأوقات وهذه هي النتائج

يؤمن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس بأنه قدم كل ما لديه في موسمه الأول مع الفريق، مشددا على أن البيانكونيري سيقدم مستويات أفضل في حالة استمراره لموسم جديد.

خطر الإقالة ليس بعيدا عن بيرلو الذي فشل في الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي الذي حققه إنتر بعد هيمنة يوفنتوس لنحو عقد من الزمان.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من المهم أن ننهي الموسم بقوة بالفوز بكأس إيطاليا والتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن بدأنا العمل في الصيف الماضي".

وأضاف "قدمت كل ما لدي في كل الأوقات وهذه هي النتائج. إذا كنت أفكر في المستقبل، يمكنني أن أرى يوفنتوس يزداد قوة وإدراكًا لنقاط قوته".

وواصل "الآن أعرف اللاعبين بشكل أفضل، لقد تمكنت من تهيئة الظروف لهم ليقدموا كل مجهوداتهم بنسبة 100%".

وشدد بيرلو "نحن على الطريق الصحيح ولكن الرغبة في تقديم التضحيات تصنع الفارق. إذا كنت قادرًا على ذلك، يصبح تحقيق النتائج أسهل".

وأتم "كنا نعلم أنه سيتعين علينا إظهار مدى رغبتنا في تحقيق النتائج وهذا ما فعلناه بالضبط".

في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ابتسمت الكرة إلى ميلان ويوفنتوس كبيرا الكرة الإيطالية تاريخيا، ليتأهلا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل على حساب نابولي.

تأهل ميلان هو الأول لهم منذ موسم 2013-2014، فيما تفادى يوفنتوس الغياب عن البطولة الأوروبية الأكبر باحتلال المركز الرابع.

يوفنتوس فاز على بولونيا برباعية، فيما فاز ميلان على أتالانتا بهدفين، وتعادل نابولي مع هيلاس فيرونا.

نتائج المباريات رفعت رصيد ميلان إلى 79 نقطة في المركز الثاني، فيما حل أتالانتا ثالثا برصيد 78 نقطة، ويوفنتوس رابعا برصيد 78 نقطة أيضا، ثم نابولي خامسا بـ 77 نقطة.