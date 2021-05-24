ماندزوكيتش يترك ميلان

أعلن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش رحيله عن نادي ميلان الإيطالي بعدما انتهى الموسم الجاري.

ولم يمدد اللاعب البالغ عمره 35 عاما عقده مع فريق روسونيري الذي انتقل له في يناير الماضي.

وشارك ماندزوكيتش في 11 مباراة مع ميلان ولم يسجل أي هدف.

آخر ظهور كان ضد أتالانتا يوم الأحد حين انتصر ميلان 2-صفر ليقتنص وصافة الدوري الإيطالي ويضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا.

ولعب ماندزوكيتش في دينامو زغرب وفولفسبورج وبايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد ويوفنتوس والدحيل القطري.

توج مع هذه الأندية بـ24 لقبا.

ومثل كرواتيا في 89 مباراة وسجل 33 هدفا منها هدف في نهائي كأس العالم 2018 الذي خسره ضد فرنسا بنتيجة 4-2.