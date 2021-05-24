الخليفي: مبابي سيستمر مع سان جيرمان

الإثنين، 24 مايو 2021 - 14:50

كتب : محرر في الجول

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يثق ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان في استمرار كيليان مبابي نجم الفريق.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، وسيستمر لاعبا في سان جيرمان".

وتابع "لست قلقا، مبابي فرنسي وباريسي وسيستمر، هذا مؤكد بنسبة 100%".

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ولم يكن مبابي حاسما في تصريحاته أمس الأحد عقب خسارة الدوري لصالح ليل بشأن إكماله لعقده مع سان جيرمان الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل. ( اقرأ تصريحاته )

وارتبط اسم مبابي بشدة بالانضمام إلى ريال مدريد، خصوصا مع تأخُر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ويخاطر باريس سان جيرمان بفقدان مبابي مجانا لو لم يجدد عقده هذا الصيف.

وأنهى مبابي الموسم هدافا للدوري الفرنسي برصيد 27 هدفا للموسم الثالث على التوالي.

ريال مدريد مبابي سان جيرمان
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