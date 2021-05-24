جوارديولا: أجويرو اقترب من اللعب مع برشلونة وأعظم لاعب في التاريخ

الإثنين، 24 مايو 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو يحتفل بهدف مانشستر سيتي في إيفرتون

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبه سيرجيو أجويرو اقترب من اللعب في صفوف برشلونة الموسم المقبل.

وأوضح بيب في تصريحات لـB.B.C: "سأكشف سرا، أجويرو قريب من التوصل لاتفاق للعب في صفوف النادي الأقرب لقلبي، برشلونة".

وأضاف "سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ، ليونيل ميسي، أنا متأكد من أنه سيستمع بذلك".

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وتابع "أجويرو سيجعل برشلونة أقوى وأقوى".

المدرب الإسباني يؤمن بأن أجويرو يمكنه اللعب وتسجيل الأهداف حتى سن الـ40.

وشارك سيرجيو أجويرو في مباراة إيفرتون الأخيرة بالدوري بدلا من رياض محرز، ليخوض آخر لقاء له مع مانشستر سيتي على ملعبه ويودع الجماهير بملعب الاتحاد.

وفي مباراته الأخيرة على ملعب الفريق ودع سيرجيو أجويرو جماهير مانشستر سيتي وسجل الهدفين الرابع والخامس لفريقه في الدقيقتين 71 و76.

وأنهى المهاجم الأرجنتيني مسيرته مع مانشستر سيتي التي استمرت لمدة 10 مواسم برقم قياسي وهو اللاعب الأكثر تسجيلا لفريق واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفا.

ويتبقى لأجويرو مباراة واحدة مع مانشستر سيتي وهي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي يوم 29 مايو الجاري في البرتغال.

وتوج أجويرو بـ15 لقبا مع سيتي.

سيرجيو أجويرو بيب جوارديولا برشلونة مانشستر سيتي
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