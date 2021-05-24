تعرف على تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 24 مايو 2021 - 13:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في فولام

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك كريستال بالاس لكن فريقه واصل الانتصارات في الدوري الإنجليزي وضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة الأخيرة من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 2-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ساديو ماني الذي سجل الهدفين، فوصل متوسط تقييمه لـ8.8 درجة من عشرة.

فوز ليفربول على كريستال بالاس مع خسارة تشيلسي وليستر سيتي أمام أستون فيلا وتوتنام، جعل ليفربول ينهي الموسم بالمركز الثالث ويتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 31 هدفا، 22 في الدوري و3 في كأس إنجلترا و6 في دوري أبطال أوروبا.

وخسر صلاح جائرة هداف الدوري لصالح هاري كين لاعب توتنام هوتسبير الذي توج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي موسم 2020\2021 بفارق هدف واحد عن صلاح بعد صراع طويل بينهما.

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس
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