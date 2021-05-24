طبيب كليوباترا: استقرار الحالة الصحية لـ صالح جمعة

الإثنين، 24 مايو 2021 - 12:52

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة - عبد الله السعيد

كشف فريد رضوان، طبيب فريق سيراميكا كليوباترا، عن استقرار الحالة الصحية للاعب الفريق، صالح جمعة.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وقال رضوان عبر المركز الإعلامي لناديه: "استقرت الحالة الصحية لصالح جمعة. اللاعب أجرى أشعة أثبتت تعرضه لمغص شديد استلزم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج".

وكشف رضوان "بعدها غادر الي منزله، رفقه شقيقه عبد الله جمعة".

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وانضم صاحب الـ 27 عاما لكليوباترا بعد استغناء الأهلي عنه، مطلع هذا الموسم.

وصنع صالح هدفين وسجل آخر في 14 مباراة مع كليوباترا هذا الموسم.

صالح جمعة سيراميكا كليوباترا
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