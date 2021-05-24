طبيب كليوباترا: استقرار الحالة الصحية لـ صالح جمعة

كشف فريد رضوان، طبيب فريق سيراميكا كليوباترا، عن استقرار الحالة الصحية للاعب الفريق، صالح جمعة.

صالح جمعة النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال رضوان عبر المركز الإعلامي لناديه: "استقرت الحالة الصحية لصالح جمعة. اللاعب أجرى أشعة أثبتت تعرضه لمغص شديد استلزم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج".

وكشف رضوان "بعدها غادر الي منزله، رفقه شقيقه عبد الله جمعة".

وانضم صاحب الـ 27 عاما لكليوباترا بعد استغناء الأهلي عنه، مطلع هذا الموسم.

وصنع صالح هدفين وسجل آخر في 14 مباراة مع كليوباترا هذا الموسم.